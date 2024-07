Lady Gaga udowodniła w Paryżu, że jest gwiazdą. Nie mogłam przestać na nią patrzeć

Piątkową ceremonię otwarcia 33. Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zainaugurowała Lady Gaga, która pokazała się w kabaretowym wydaniu, a do tego śpiewała po francusku. Po swoim niesamowitym występie pokazała jego kulisy na Instagramie. Nie kryła wdzięczności i dumy, ujawniła też swoją szczególną więź z Francją.

Lady Gaga wystąpiła na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Fot. Aris Messinis/AFP/East News

Otwarcie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu było w tym roku inne niż zwykle: nie na stadionie, ale w mieście, wzdłuż Sekwany. Oglądało je ponad 300 tysięcy ludzi z brzegów rzeki, nie brakowało też widzów na paryskich balkonach okolicznych domów. Ceremonia podzielona była na części (poprzetykane prezentacją reprezentacji poszczególnych krajów na łódkach). Nie zabrakło tańca, śpiewu, sportu, sztuki, a nawet pokazu mody.

Znicz olimpijski w wielkim balonie, który unosi się nad Paryżem, zapalili sportowcy, a czterogodzinne otwarcie zwieńczył spektakularny i emocjonalny występ Celine Dion, która zmaga się z chorobą (zespołem sztywnego człowieka). Był to jej pierwszy występ na żywo od marca 2020, a w 2022 roku gwiazda wyznała ze łzami w oczach, że musi zrobić sobie przerwę z powodu choroby.

Lady Gaga dała kaberowe show na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Ceremonię otwarcia zainaugurowała jednak inna gwiazda: Lady Gaga, której występ w Paryżu wielu internautów przewidziało już wcześniej. Zresztą sama piosenkarka i aktorka przez kilka ostatnie dni widywana była na ulicach francuskiej stolicy.

Amerykańska artystka dała popis nie tylko swoich wokalnych, ale również tanecznych i muzycznych umiejętność. Tym razem cały świat zobaczył ją w wersji kabaretowej i francuskojęzycznej, chociaż pamiętnie śpiewała już francuski przebój "La Vie en Rose" Edith Piaf w filmie "Narodziny gwiazdy" oraz wykonywała ten ikoniczny utwór podczas swojej rezydencji w Las Vegas "Jazz and Piano"

Tym razem Lady Gaga zaśpiewała nad Sekwaną "Mon Truc en Plumes" Zizi Jeanmaire (tytuł oznacza po polsku: "Moja rzecz z piórami") z 1961 roku. I to na schodach w towarzystwie tancerzy niosących olbrzymie różowe wachlarze z piór. Śpiewała, tańczyła, grała na pianinie i pokazała, że ani kabaret, ani musical nie są jej obce.

Zresztą 2 października na świecie (a 4 października w Polsce) do kin wejdzie druga część "Jokera" z Joaquinem Phoenixem, "Joker: Folie à deux", w której Gaga wciela się w Harley Quinn, a sam film również będzie utrzymany w konwencji musicalowej. Styl jej występu w Paryżu raczej nie jest więc przypadkowy.

Lada Gaga na Instagramie podziękowała Francuzom

Po swoim niesamowitym występie na Instagramie Lady Gagi pojawił się długi post oraz jej zdjęcia w olśniewających kreacjach Diora. Gwiazda nie kryła dumy i wdzięczności: to jej pierwszy występ na otwarciu igrzysk olimpijskich, chociaż w 2017 roku występowała już na innym sportowym wydarzeniu, Super Bowl.

"Jestem ogromnie wdzięczna, że zostałam poproszona o otwarcie tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jestem również zaszczycona, że komitet organizacyjny igrzysk poprosił mnie o zaśpiewanie tak wyjątkowej francuskiej piosenki – piosenki, która jest hołdem dla narodu francuskiego oraz jego olbrzymiej historii sztuki, muzyki i teatru" – pisała Lady Gaga.

"Chociaż nie jestem francuską artystką, zawsze czułam szczególną więź z Francuzami i francuską muzyką – chciałam stworzyć występ, który ogrzeje serce Francji, uczci francuską sztukę i muzykę, a w tak doniosłej chwili przypomni wszystkim jedno z najbardziej magicznych miast na świecie – Paryż" – dodała gwiazda.

Gaga wyjawiła, że pompony z piór zostały z archiwum Le Lido, francuskiego teatru kabaretowego. "Współpracowaliśmy z Diorem, aby stworzyć kostiumy na zamówienie, wykorzystując naturalnie wyliniałe pióra" – podkreśliła.

Nie ukrywała, że długo ćwiczyła. "Studiowałam francuską choreografię, która nadała nowoczesny twist francuskiemu klasykowi. Ćwiczyłam niestrudzenie, aby nauczyć się radosnego francuskiego tańca, odświeżając niektóre stare umiejętności – założę się, że nie wiedzieliście, że kiedy zaczynałam swoją karierę, tańczyłam na francuskiej imprezie w stylu lat 60. na wschodnim Dolnym Manhattanie!" – pisała artystka.

Amerykanka podziękowała również mieszkańcom Francji za "przyjęcie jej w ich kraju, aby mogła śpiewać na ich część". "To dar, którego nigdy nie zapomnę! Gratulacje dla wszystkich sportowców biorących udział w tegorocznych igrzyskach olimpijskich! To mój najwyższy zaszczyt śpiewać dla Was i kibicować Wam!! Oglądanie igrzysk olimpijskich zawsze mnie wzrusza! Wasz talent jest niewyobrażalny. Niech rozpoczną się igrzyska!" (pisownia oryginalna – red.) – zakończyła wpis, który polubiło prawie 1,5 miliona internautów.

33. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu potrwają do 11 sierpnia. Ceremonię zamknięcie również wyreżyseruje Thomas Jolly.

