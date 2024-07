"Joker" w 2019 roku zdobył uznanie na całym świecie. Informacja, że powstanie druga część wywołała ogromne emocje wśród fanów produkcji i Joaquina Phoenixa. W nowej produkcji dołącza do niego Lady Gaga jako Harley Quinn. Do sieci trafił nowy zwiastun "Joker: Folie à Deux". Nie możecie przegapić tego widowiska.

Zwiastun nowego "Jokera" Fot. Kadr ze zwiastunu "Joker: Folie À Deux"/ YouTube

Fani nie kryli radości gdy jakiś czas temu oficjalnie potwierdzono, że powstanie druga część filmu "Joker" i Joaquin Phoenix powróci w roli słynnego klauna i ponownie usłyszą jego przerażający śmiech. Jeszcze większą ekscytację wywołała informacja, że dołączy do niego ukochana Harley Quinn, a wcieli się w nią gwiazda na skalę światową – Lady Gaga. Ta para to prawdziwy duet z piekła rodem – pasują do siebie idealnie.

Przypomnijmy, że wokalistka może się pochwalić nie tylko niesamowitym głosem, ale i umiejętnościami aktorskimi. Za rolę w serialu "American Horror Story" otrzymała Złotego Globa. Lady Gaga, a właściwie Stefani Germanotta zebrała również pochlebne recenzje za główne role w filmach "Narodziny gwiazdy" i "Dom Gucci".

Zwiastun nowego "Jokera"

We wtorek 23 lipca w sieci opublikowano nowy zwiastun produkcji "Joker: Folie à Deux". Będzie to musical, a premiera zaplanowana jest na 4 października bieżącego roku. Reżyserem obrazu jest ponownie Tom Phillips. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w grudniu 2022 roku, a ostatni klaps na planie produkcji padł w kwietniu 2023 roku.

Materiał wideo zapowiadający nowy film z udziałem Lady Gagi i Joaquina Phoenixa rozpoczyna się od słów Harley w stronę Arthura. Bohaterka wyznaje Jokerowi, że gdy po poznała, po raz pierwszy w życiu nie czuła się samotna.

Kolejne kadry ukazują rosnące zainteresowanie Harley Quinn Jokerem, parę podczas tańca oraz różnych wygłupów. Harley wydaje się być pod wyraźnym wrażeniem niezrównoważonego klauna. Wspiera i podziwia jego działania, zachęcając, by je kontynuował.

– Możesz zrobić wszystko, czego chcesz...bo jesteś Jokerem – mówi Quinn do Arthura.

Zwiastun przedstawia Arthura Flecka w areszcie oraz na sali sądowej podczas procesu. Ukazane sceny robią ogromne wrażenie. Przewija się między nimi Lady Gaga, która przechodzi metamorfozę z dr Harleen Quinzel we wzbudzającą strach Harley Quinn.

Pod koniec ukazane jest zjednoczenie zakochanych. Joker i Harley Quinn łączą siły, wywołując wokół ogromny zamęt. Nie da się zaprzeczyć, że są dla siebie stworzeni.

Lady Gaga o nowym "Jokerze"

Lady Gaga nie ukrywała ekscytacji, że może wziąć udział w tym projekcie. Film "Joker" z 2019 roku okazał się ogromnym sukcesem i zdobył uznanie widzów oraz krytyków. Joaquin Phoenix za tytułową rolę odebrał pierwszego w swojej karierze Oscara.

Gwiazda zdradziła nieco szczegółów na temat swojej postaci. Wciela się w psychiatrę dr Harleen Quinzel, która zakochuje się w Arthurze i zmienia się w Harley Quinn.

– Moja wersja Harley należy do mnie i jest bardzo autentyczna w odniesieniu do tego filmu i tych postaci – powiedziała w wywiadzie dla "Access Hollywood".

Lady Gaga nie powiedziała jednak nic więcej na temat swojej bohaterki, utrzymując, że tę historię trzeba zobaczyć w kinie. A nie brakuje w niej muzyki, tańca oraz wspaniałych aktorów. Gwiazda wyznała, że świetniej jej się pracowało z Phoenix oraz Phillips – reżyserem.

– Uwielbiałam pracę z Joaquinem, uwielbiałam pracę z Toddem. Nigdy wcześniej nie robiłam niczego takiego, jak w tym filmie, więc wszystko będzie zupełnie nowe i naprawdę zabawne – przekazała Lady Gaga.

"Joker: Folie à Deux" trafi do kina 4 października 2024 roku.

Czytaj także: https://natemat.pl/285723,kiedy-premiera-jokera-joaquin-phoenix-totalnie-mnie-zmiazdzyl-recenzja