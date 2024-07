Aktualne upały to nic. Przejrzałem mapy pogodowe i wiem, co się może stać w sierpniu

Ten weekend to przewidywane wcześniej upały. W niedzielę szykuje się jednak załamanie pogody. Zanim do Polski nadejdzie jednak front burzowy, w niedzielę (28 lipca) ma być nawet 35 stopni Celsjusza! To jeszcze nic w porównaniu do tego, jak gorąco będzie w sierpniu. Bo mapy pogodowe pokazują nawet 40 stopni Celsjusza!

W sierpniu może paść rekord temperatury. Oto prognoza na środę 7 sierpnia. Fot. WXCharts.com

Obecnie do kraju napływa gorące powietrze z południa i południowego zachodu. W związku z tym temperatura w sobotę (27 lipca) wynosi nawet 32 stopnie! Najcieplej jest na południowym zachodzie, południu i zachodzie Polski. To tutaj pojawia się największy upał.

Na zachodzie kraju, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wkracza strefa frontu atmosferycznego ze stopniowym ochłodzeniem oraz burzami – czytamy na stronie Fani Pogody.

Jaka pogoda w weekend? Burze mogą ominąć Polskę, szykują się upały

Burzowy front w niedzielę (28 lipca) ma ujawnić się nad centralną Polską. Będzie to widoczne w dużej różnicy temperatur. Podczas gdy na wschodzie termometry pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza, to na zachodzie kraju będzie to tylko 20 stopni.

Przyszły tydzień przyniesie odpoczynek od upałów. Temperatury dalej będą letnie, ale zrobi się naprawdę przyjemnie. W następnych dniach w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się 23-25, a maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

Afrykański żar na początku sierpnia. Czy będzie 40 stopni?

Temperatury mają rosnąć z każdym dniem kolejnego tygodnia. W poniedziałek (5 sierpnia) i we wtorek (6 sierpnia) termometry mogą pokazać 31-33 stopnie. To jednak jeszcze nic, bo naprawdę gorąco ma być na przełomie pierwszej i drugiej dekady sierpnia. Upał w Polsce może sięgnąć nawet 40 stopni. Aktualny rekord temperatury maksymalnej dla Polski to 40,5 stopnia. W sierpniu realne jest pobicie wyniku, który ma już 80 lat, a zanotowano go w miejscowości Ścinawa nad Odrą koło Lubina. Gorąco będzie także w Europie. Obecnie aż 9 z 10 miejsc z najwyższą temperaturą w Europie znajduje się na Półwyspie Iberyjskim. Wyjątkiem jest Cypr, gdzie temperatury także wzrosły do ponad 40 stopni. Ponad 35 stopni jest obecnie na południu Francji, we Włoszech, Grecji, na Bałkanach i w Turcji.