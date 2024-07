Wielu z nas nie może doczekać się weekendu - końca tygodnia, dla większości Polaków odpoczynku od pracy, obowiązków i chwili wytchnienia. Ważnym aspektem tych dni jest pogoda. Zależy nam, by w dni wolne cieszyć się latem w pełni. Jak prezentuje się pogoda na weekend? Sprawdzamy.

Jaka pogoda czeka nas w weekend? Fot. Wojciech Stróżyk/East News

Wiemy już, jak prezentuje się prognoza pogody od przyszłego tygodnia. Przekazano, że można spodziewać się spadku temperatur po ostatniej męczącej serii upałów, która każdemu daje się we znaki, a co synoptycy przewidują na weekend?

Jaka pogoda czeka nas w weekend?

Przed nami wyczekiwany przez wielu koniec tygodnia, czyli weekend. To czas dla większości wolny od pracy. Jednych czekają inne obowiązki, na które nie ma czasu podczas dni roboczych, pozostali mają bardziej rekreacyjne plany. Wśród nich można wymienić np. pobyt nad wodą, wyjazd za miasto, przejażdżkę rowerową czy spędzanie czasu w ogrodzie, bądź na balkonie i pozwolenie sobie na chwilę oddechu od codziennych spraw.

Jednak wszyscy wolą, by w tym czasie pogoda dopisywała, a spoglądając dziś w okno, wielu może obawiać się, czy ich zamiary się powiodą. Według prognozy, którą można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek 26 lipca temperatura maksymalna w centrum Polski będzie wynosić od 24°C do 27°C.

Nieco inaczej wygląda sytuacja na południu i północy kraju. Tam można spodziewać się przedziału: od 19°C do 23°C. Zachmurzenia raczej małe i umiarkowane, jednak mieszkańcy wschodnich województw tego dnia nie mogą liczyć na przewagę promieni słonecznych. Zapowiadane są również w tej części kraju przelotne opady deszczu.

Z kolei w sobotę 27 lipca czekają nas wysokie temperatury, zaczynające się od 23 °C do 27°C na północy Polski. W przeważającej części kraju jednak będzie można liczyć na 30 °C do 31°C . To idealna pogoda, by udać się nad wodę, zadbać o opaleniznę i pozwolić sobie na odpoczynek.

Przykra wiadomość dla mieszkańców zachodnich województw, gdyż na sobotę zapowiadane są przelotne opady deszczu, duże zachmurzenie oraz burze. Termometr będzie wskazywać przy tym od 26°C do 29°C. Np. mieszkańcy Szczecina i okolic będą musieli się wybrać na dalszą wyprawę, jeśli liczą na spokojne i nieprzerywane kąpiele słoneczne.

W niedzielę wysokie temperatury i opady deszczu

Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w niedzielę 28 lipca. Jak można zobaczyć na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ostatni dzień tygodnia Polaków czeka skok temperatury. Na południu i w centralnej części kraju upały. Temperatura będzie sięgać od 32°C do nawet 34°C w przypadku województwa mazowieckiego. Warszawiacy mogą liczyć tego dnia na pogodę sprzyjającą letnim aktywnościom i wypoczynkowi – choć oczywiście trzeba pamiętać o zachowaniu ostrożności, noszeniu okrycia głowy, nakładania kremów z filtrem i odpowiednim nawodnieniu.

Na północy jednak znaczne ochłodzenie. Bałtyckie plaże nie będą miały najlepszych warunków do plażowania. Na wybrzeżu przewidywana jest temperatura od 19°C do 22°C. Będzie też duże zachmurzenie oraz opady deszczu, które nie ominą również mieszkańców zachodnich województwa. Tam przewidywane są również burze.

Czytaj także: https://natemat.pl/564332,pogoda-na-wakacje-nadciagaja-burze-i-upaly