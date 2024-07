Chylę czoła przed Koroniewską za takie rozprawienie się z hejterem jak tutaj. Mnie trafiłby szlag

Joanna Koroniewska często musi użerać się z hejterami, którym... nie podoba się jej wygląd i piszą obrzydliwe komentarze o jej twarzy czy biuście. Niepojęte? Cóż, najwyraźniej nie dla niektórych osób, które uważają, że są bezkarne w internecie. Tym razem 46-latka aktorka udostępniła screen hejterskiej wiadomości i skomentowała ją w bardzo swoim stylu. Brawo!

Joanna Koroniewska rozprawiła się z hejterem Fot. Instagram/Joanna Koroniewska

Joanna Koroniewska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 785 tys. internautów. Niestety aktorka często musi mierzyć się z hejtem, głównie dotyczącym jej wyglądu.

Dlaczego? Bo 46-letnia Koroniewska często prezentuje się bez makijażu i w naturalnej odsłonie: bez filtrów i bez upiększeń. Ot, zwyczajna kobieta. To jednak wielu osobom najwyraźniej się nie podoba (zresztą podobnie jak nie podobają im się kobiety, które lubią mocny makijaż lub zabiegi medycyny estetycznej – nie dogodzisz).

Sama aktorka zna swoją wartość, świetnie czuje się w swojej skórze i nie puszcza tego płazem. Nie kasuje hejterskich komentarzy, ale często komentuje je i upublicznia.

"Kiedy dostaję takie komentarze od matki, babci, publikuję je. Potem się okazuje, że pani nie widzi w nich żadnej swojej winy, a jeszcze ma do mnie pretensje i kasuje komentarz, myśląc, że ma prawo bezkarnie oczerniać innych, niszczyć, a potem się wycofywać, dalej pisząc chamskie rzeczy już w prywatnych wiadomościach – to na to odporna nie jestem" – wyznała w jednym z "Q&A" na swoim profilu.

"Uważam, że trzeba brać odpowiedzialność za siebie i swoje słowa" – dodała żona Macieja Dowbora.

Joanna Koroniewska bez makijażu na Instagramie. Pokazała, co napisał jej hejter

W sobotę Koroniewska również udostępniła hejterski komentarz. "Ale ty wstrętna, stara gęba, a nochal... Po co ci staniczek, jak nie masz tam, co włożyć?" – brzmiała obrzydliwa wiadomość.

Aktorka wkleiła jej screen na swoje zdjęcie bez makijażu i w bikini na leżaku. Dodała też dwie inne fotografie, na każdej szeroko się uśmiecha. "Wstrętna, stara gęba z dużym nosem i małymi cyckami pozdrawia z wakacji Wszystkie Nieidealne Panie. Na całe szczęście jest Nas więcej!" – napisała.

Wylały się wspierające komentarze. "Obrzydliwe, słabe, smutne, żenujące, przerażające. Naprawdę zastanawiam się, jak wychować dwie małe dziewczynki w tych czasach, gdzie ludzie nie mają żadnych zahamowań", "Dlaczego ludzie tacy są. Nie mam już siły ani ochoty, by próbować to zrozumieć", "Strasznie smutne życie musi mieć ta osoba. Szczęśliwe osoby nie dołują innych", "Jak można tak pisać drugiemu człowiekowi. Ludzie co się z Wami dzieje, wstyd... Jesteś piękna, pamiętaj o tym zawsze" – czytamy.

Nie zabrakło też słów wsparcia dla Koroniewskiej od innych znanych kobiet. "Pozdrawia 'baba ze świńskim ryjem bez osiągnięć w aktorstwie'' – odpowiedziała Sonia Bohosiewicz, cytując okropne słowa od własnego hejtera. "Wszyscy tacy hop do przodu z fejk kont! Dla mnie to niepojęte! Asiu, keep going. Jesteś naturalnie piękna inside and outside! – zareagowała z kolei Magdalena Stępień.

"OMG, kiedy się skończy to wylewanie jadu i rzygowin w internecie... Czy ludzie nie mogą być dla siebie mili? Asiu, ściskam mocno, jesteś piękną, pozytywną babeczką, wysyłam dużo słońca" – zastanawiała się Cleo, a Joanna Jędrzejczyk napisała: "Ja pie*dzielę. Ludzie są smutni".

