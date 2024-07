W sieci można zobaczyć nagranie, które przedstawia ostrą kłótnię w ogródku jednej z restauracji w Warszawie. Głównym antybohaterem na nagraniu ma być podpułkownik dr n. med. Piotr Szymański, czyli krajowy konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie neurologii. Na sprawę zanegował już szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz rzecznik jego resortu.

Afera po kłótni w restauracji w Warszawie. Jest reakcja szefa MON. Fot. Wojciech Olkusnik/East News/serwis X

W sieci krąży nagranie awanturującego się mężczyzny, który używa mocno wulgarnego języka. Ma to być już wspomniany podpułkownik dr n. med. Piotr Szymański. Przytaczamy jedynie cytaty z wideo. Nie chcemy go publikować ze względu na skrajnie wulgarny i agresywny język uczestników nagranej kłótni.

Awantura w restauracji w Warszawie. Na nagraniu ma być znany lekarz wojskowy

– Ty k**o śmieciu! To jest ludzki śmieć. Powinienem ci pi****lnać grubasie, ale k**a jesteś za tłusta na to – krzyczy mężczyzna do kobiety i innego mężczyzny.

– Ty nie powinieneś wychodzić ze swojej nory pisowskiej j**any k**asie. P**dol się k**wa – słyszmy dalej. – Ja przyszedłem w obronie kobiety, która została uderzona. Ja siedziałem przy moim stoliku – tłumaczy osoba, która nagrywa.

Następnie zwraca się do wulgarnego mężczyzny: – Jesteś złym człowiekiem. Uderzyłeś kobietę. Dalej słyszmy: – Ty śmieciu, k***a pisowska! Ty mówisz o honorze? Jesteście śmieciami, ruskimi agentami, p**dolonymi k**asami. Jak tam Fundusz Sprawiedliwości, ty śmieciu k**wa. Przez ciebie zginął gość. – Uśmiechnięta Polska – pada w odpowiedzi.

MON reaguje na incydent, który wywołał szerokie oburzenie

Nagranie wywołało liczne komentarze po obu stronach sceny politycznej. W sobotę komunikat w tej sprawie wydał MON.

"W związku z pojawieniem się w internecie filmu dot. skandalicznego zachowania jednego z oficerów Wojska Polskiego informuję, że jeśli ustalenia się potwierdzą, natychmiast ruszy postępowanie wyjaśniające. Informuję, że Pan ppłk dr Piotr Szymański został mianowany konsultantem Wojskowej Służby Zdrowia za poprzedniego rządu, w 2017 roku" – napisano w oświadczeniu, które podpisał rzecznik MON Janusz Sejmej.

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dodał do tego, iż "to skandaliczne zachowanie, wobec którego zostaną wyciągnięte zdecydowane konsekwencje".

