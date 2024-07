Relacje Podsiadło z igrzysk robią furorę. Oglądając je nieźle się... uśmiałam

Dawid Podsiadło jeszcze niedawno dawał koncerty na największych stadionach w Polsce. Teraz piosenkarza możemy zobaczyć w zupełnie innej roli. Został korespondentem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jego relacje z tej sportowej imprezy robią furorę w sieci. Obejrzałam je i... nieźle się uśmiałam z niektórych momentów.

Dawid Podsiadło na igrzyskach. Fot. Instagram / Igrzystkowyolimpijski

Igrzyska olimpijskie w Paryżu trwają w pełni. Okazało się, że w stolicy Francji jest jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. Muzyka i sport to dwie różne dziedziny, więc fani zaczęli się zastanawiać: co tam robi Dawid Podsiadło?

Okazało się, że ulubieniec rzeczy Polaków został... korespondentem Eurosportu. Ponadto założył konto na Instagramie @igrzyskowyolimpijski, gdzie publikuje relacje z imprezy.

Podsiadło na igrzyskach w Paryżu [WIDEO]

A zaczęło się od tego, że Podsiadło przepłynął z polską ekipą na barce podczas uroczystego otwarcia. – Była to dla mnie ogromnie szalona przygoda i możliwość spędzenia trochę czasu ze sportowcami, poznania ich. Powiedzieli, że nie przeszkadzam im i że liczą na moje wsparcie i że będę odwiedzał ich w ciągu igrzysk, wspierał, zagrzewał do walki o medale – opowiadał.

To akurat nieco "poważniejszy" wstęp, ale Podsiadło w swoich relacjach raczej stawia na dobry humor i cieszy się z nowych doświadczeń, bowiem po raz pierwszy uczestniczy w tego typu wydarzeniu. Fani już wyłapali te najśmieszniejsze momenty z jego materiałów.

W jednym z nich widzimy, jak Dawid żartuje, że poprosił pana, który gra na dudach, aby odtworzył jego piosenkę "Nie ma fal".

Innym razem, gdy wokalista przyszedł na Stade de France na finał rugby (Francja pokonała Fidżi 26:7), był zszokowany, jak duży jest ten obiekt i ile osób pomieścił. Internauci "śmieją się", że mieli tak za każdym razem, gdy wchodzili na jego ostatnie koncerty. "Dawcio szuka już nowych stadionów na swoje show" – pisali pod wideo.

Ponadto Podsiadło oglądał też pierwszy raz Igę Świątek "w akcji". Było to jego niespełnione do tej pory marzenie, ale w minioną sobotę udało mu się je spełnić.

Polscy sportowcy "śmieszkują" z Podsiadło

Polscy sportowcy chętnie robili sobie zdjęcia z artystą. Niektórzy nawet podłapali jego "żarty". Bokserka Ela Wójcik dodała zabawnego tik-toka z udziałem 31-latka. "Kiedy Dawid Podsiadło chce z tobą zdjęcie" – czytamy w opisie wideo.

Po obejrzeniu materiałów z udziałem Dawida Podsiadło stwierdzam, że dominuje w nich dobry humor i takie świeże spojrzenie na to, co dzieje się w świecie sportu. Ciekawie jest zobaczyć, jak ktoś, kto na co dzień nie zajmuje się zawodowo tematyką sportową, przeżywa te emocje związane z igrzyskami. To nie lada gratka nie tylko dla fanów Podsiadło, ale też dla osób, które na co dzień nie śledzą sportowych wydarzeń.