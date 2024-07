Nie tylko Babiarz. Kolejny znany komentator z hukiem wylatuje z igrzysk w Paryżu

W Polsce głośnym echem odbija się zawieszenie Przemysława Babiarza po tym, jak podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich wspomniał o komunizmie w odniesieniu do piosenki "Imagine". Teraz jego los podzielił Brytyjczyk Bob Ballard. Wypowiedź komentatora Eurosportu o pływaczkach wywołała burzę.

Bob Ballard wyskoczył z seksistowskim komentarzem pod adresem pływaczek Fot. FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP/East News/Twitter

– Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Przemysław Babiarz. Właśnie za te słowa został zawieszony do końca imprezy. Jego los podzielił właśnie Bob Ballard. Brytyjski komentator Eurosportu popisał się seksistowskim tekstem chwilę po ogromnym sukcesie pływaczek z Australii.

Seksistowski komentarz przypieczętował los komentatora olimpiady w Paryżu

Bob Ballard od lat współpracuje z Eurosportem, komentując m.in. zmagania na arenach pływackich. Brytyjczyk pojawił się także w Paryżu, gdzie wraz z Lizzie Simmonds komentował zawody sztafet pływaczek.

Chwilę po tym, jak złoty medal w wyścigu 4x100 metrów wywalczyły Australijki w składzie: Mollie O'Callaghan, Emma McKeon, Meg Harris i Shayna Jack, Ballard nie wytrzymał i rzucił seksistowskim komentarzem.

Dodajmy, że zwyciężczynie dłużej cieszyły się z sukcesu, przez co opóźnił się harmonogram kolejnych startów na olimpijskim basenie. "Cóż, kobiety właśnie skończyły. Wiecie, jakie są kobiety… kręcą się i robią makijaż" – powiedział na antenie.

To oburzyło jego redakcyjną koleżankę i byłą mistrzynię pływacką Lizzie Simmonds, która od razu na wizji odpowiedziała mu, że wypowiedziane przez niego słowa są skandaliczne. Tego samego zdania były tysiące komentujących internautów, a także władze stacji.

Komentator Eurosportu został natychmiast zawieszony

Władze Eurosportu w Wielkiej Brytanii nie miały najmniejszych wątpliwości. Za swój naganny komentarz Bob Ballard został natychmiast zawieszony i odsunięty od możliwości dalszego komentowania igrzysk w Paryżu.

"Wczoraj wieczorem podczas relacji Eurosportu komentator Bob Ballard wygłosił niestosowny komentarz. W związku z tym został on natychmiast usunięty z naszego składu komentatorów ze skutkiem natychmiastowym" – poinformowała stacja Eurosport w swoim oświadczeniu.

Co dalej z Przemysławem Babiarzem? Do TVP nie wróci podczas olimpiady

Podczas gdy Eurosport nie wahał się nawet przez chwilę podczas usuwania Ballarda z anteny, przyszłość Przemysława Babiarza pozostaje niepewna. Na razie został on zawieszony w obowiązkach i na pewno nie usłyszymy go podczas zmagań w Paryżu. Przypomnijmy, że to właśnie on od lat komentował zmagania pływaków, a także lekkoatletykę.

"Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" – poinformowała w oświadczeniu Telewizja Polska. Jak do sprawy odnosi się komentator? "Nie mogę, przepraszam" – powiedział krótko w rozmowie z Plejadą.

Jego zawieszenie odbiło się bardzo szerokim echem zwłaszcza w mediach społecznościowych. Pojawiło się nawet hasło "Uwolnić Przemka", a za przywróceniem go do pracy była m.in. Anna Maria Żukowska. "Nie no TVP czy Wyście zwariowali?! My tu się możemy przekomarzać na Twitterku o sensy, ale żeby z tego powodu zawieszać dziennikarza?" – napisała posłanka lewicy.