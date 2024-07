Magda Linette i Magdalena Fręch miały problem z dotarciem do Paryża na igrzyska olimpijskie. Pomógł im założyciel Inpost Rafał Brzoska. Linette już po dotarciu na olimpiadę opowiedziała bardziej szczegółowo o tej specjalnej podróży do Francji.

Linette i Fręch dotarły dzięki Brzosce do Paryża. Tenisistka o szczegółach. Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER/Aaron Gilbert/Icon Sportswire/Associated Press/East News

Jak już informowaliśmy, Magda Linette opublikowała w tym tygodniu wpis na platformie "X", gdzie napisała, że wraz z Magdaleną Fręch mają problem z doleceniem do Paryża na igrzyska olimpijskie.

Brzoska pomógł polskim tenisistkom dotrzeć do Paryża

"Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem (prywatnym odrzutowcem – red.), a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej? Z Magdą Fręch czekamy na wasze tipy" – napisała polska tenisistka.

W toku wymiany komentarzy ze strony internautów do dyskusji włączył się niespodziewanie Rafał Brzoska. "Proszę o DM (wiadomość prywatną – red.) ze szczegółami i spróbuję pomóc" – przekazał założyciel i prezes Inpost.

I tak też się stało. Tenisistka pokazała niemal dobę później zdjęcie z samolotu. "Jeśli anioły istnieją, to wszystkie na bank mają na imię Rafał. Dziękuję Rafał Brzoska – nasz life saver!" – napisała krótko.

W samej Francji w rozmowie z mediami zdradziła więcej szczegółów dotyczących tej specjalnej podróży.

Linette zdradza szczegóły podróży

– Dużo się pani najadła stresu? Czy to rozwiązanie przyszło w miarę szybko? – zapytała jedna z dziennikarek.

– Miałam bardzo dużą pomoc, bo tak naprawdę trochę było organizowania wokół tego. Muszę powiedzieć, że to, jak to było zorganizowane, było naprawdę niesamowite. Sama nie mogę znaleźć na to słów. Po finale miałyśmy z Magdą naprawdę fajną, łatwą drogę, by tutaj przylecieć. Byłyśmy jednymi z nielicznych osób, które miały kiedykolwiek taką okazję – opowiedziała Linette, cytowana przez portal Interia Sport.

Jak dodała, "sama podróż była bardzo prosta i finalnie miałyśmy bardzo łatwą drogę powrotu". – Otrzymałam wielką pomoc. Wczoraj i dziś niemal cały czas biegałam po wiosce, wszędzie było mnie pełno. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Teraz jednak emocje powoli opadają i zaczynam się skupiać na meczu – podsumowała.

Linette zagra swój pierwszy mecz w niedzielę. Jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andriejewa. Magda zagra również w deblu – jej partnerką będzie Alicja Rosolska.

33. Letnie Igrzyska Olimpijskie otworzyła wielka parada 206. reprezentacji. Do Paryża zjechali się nie tylko sportowcy z całego świata, ale również influencerzy, gwiazdy kina i muzycy, a Celine Dion była jedną z nich.