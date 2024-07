Lekarz z WIM tłumaczy się z awantury w restauracji. Głos zabrał też Pereira

W sieci można zobaczyć nagranie, które przedstawia ostrą kłótnię w ogródku jednej z restauracji w Warszawie. Na nagraniu był m.in. podpułkownik dr n. med. Piotr Szymański, czyli krajowy konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie neurologii. Wydał on już oświadczenie w tej sprawie. Co ciekawe, odpowiedział mu były...propagandysta TVP Samuel Pereira. To on miał sprowokować awanturę.

Dr Szymański tłumaczy się z awantury w Warszawie. Odpowiada mu Pereira. Fot. WIM/strona internetowa

W sieci od kilku dni krąży nagranie awanturującego się mężczyzny, który używa mocno wulgarnego języka. Jest na nim też podpułkownik dr n. med. Piotr Szymański. Wcześniej przytaczaliśmy jedynie cytaty z wideo. Nie chcieliśmy go publikować ze względu na skrajnie wulgarny i agresywny język uczestników nagranej kłótni. Tutaj można zapoznać się z tym tekstem.

Lekarz wojskowy zabrał głos w sprawie awantury w Warszawie

Lekarz już wydał oświadczenie w tej sprawie. Szymański chciał w nim wyjaśnić wszystkie okoliczności nagranego zdarzenia, bo – jak pisze – "nie są bez znaczenia", a przekaz medialny sytuacji jest "zafałszowany". Wojskowy przekazał, że został zaczepiony przez Samuela Pereirę w czasie wolnym i okolicznościach "całkowicie prywatnych".

"Sytuacja ze strony Pana Pereiry została przedstawiona w wygodny dla niego sposób, a ja przyznaję, że dałem się sprowokować i użyłem słów, za których użycie bardzo Państwa przepraszam, że w sposób niecenzuralny wyraziłem swoją jednoznaczną opinię wobec tych Państwa i pracy, jaką wykonywał Samuel Pereira. Zostałem sprowokowany, uderzony w twarz" – czytamy w oświadczeniu ppłk Szymański.

Lekarz przypomniał, że w wojsku służy od ponad 30 lat. "Niestety, zwykła, uliczna utarczka słowna przerodziła się w niebywały hejt wobec mojej osoby i nad czym najbardziej boleję Wojska Polskiego. Pan Pereira kolejny raz udowodnił, jakim jest człowiekiem, jakimi perfidnymi sztuczkami się posługuje. Sprawy na miejscu wyglądały zupełnie inaczej i to, co Pan Pereira przekazał swoim kolegom do publikacji, jest starannie wybranym, perfidnie zmanipulowanym fragmentem całego zdarzenia" – uważa lekarz.

Były pracownik TVP także wydał oświadczenie

Komunikat nie przypadł do gustu byłemu propagandziście TVP Samuelowi Pereirze. Z jego wersji dowiadujemy się, iż "niektóre media rozpowszechniają bajki ppłk. Szymańskiego nt. zdarzeń z dnia 26 lipca br., a on sam skasował mój komentarz pod jego postem na FB", zatem on też musi zabrać głos w sprawie.

Jest on przekonany, że ppłk. Szymański powinien swoje oświadczenie zacząć od przeprosin wobec kobiety, którą obraził i wobec samego Pereiry.

"Zamiast tego Pan Szymański wybrał ścieżkę krętactw, która tylko dodatkowo go pogrąża. Woli kręcić, robiąc z siebie ofiarę, a wystarczyło zastanowić się, ZANIM się tak zachował albo jeszcze lepiej: zanim zaczął chłonąć to, czym go od lat karmili siewcy nienawiści, która zakwitła w jego sercu" – wskazał. Oba oświadczenia są dość obszerne i można się z nimi zapoznać w mediach społecznościowych stron.