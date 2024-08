T o było takie "wow", że stoisz i otwierasz usta. W zachwycie, czy z zaskoczenia, nieważne. Tym bardziej, że to punkty na mapie, o których nigdy nie marzyłam, by je zobaczyć. Ot, były w pobliżu, więc zdecydował czysty przypadek. Wszystkie są związane z Kościołem. I każdy w totalnie innym klimacie.





Dawno żadne miejsca w Polsce tak mnie nie zaskoczyły, jak te trzy. Stałam jak wryta

Katarzyna Zuchowicz

To było takie "wow", że stoisz i otwierasz usta. W zachwycie, czy z zaskoczenia, nieważne. Tym bardziej, że to punkty na mapie, o których nigdy nie marzyłam, by je zobaczyć. Ot, były w pobliżu, więc zdecydował czysty przypadek. Wszystkie są związane z Kościołem. I każdy w totalnie innym klimacie.