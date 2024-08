Fani Swift dostali specjalne paczki. Na fundatorów spadła fala krytyki

Taylor Swift wystąpi w Polsce jeszcze 3 sierpnia na stadionie Narodowym w Warszawie. Wielu fanów będzie jednak czekać w kolejce na koncert długo przed jego rozpoczęciem. Niektóre sieci sprzedające żywność na wszystkie polskie koncerty przygotowały więc dla swifties paczki z jedzeniem. A to spotkało się ze sporą krytyką.

Podarunki dla fanów Taylor Swift wywołały kontrowersje

Sieć sklepów Aldi zdecydowała się w związku z koncertami Taylor Swift na akcję promocją. Fani Amerykanki dostali od nich paczki z jedzeniem. W niej można było znaleźć m.in. wafle maślane, orzeszki oraz wodę. Polskie konto fanów Taylor Swift napisało na portalu X podziękowania za ten podarunek.

Ale nie tylko Aldi postanowił się przypodobać fanom Swift. Także firma Glovo przywiozła im pizzę.

Ta szczodrość firm nie wszystkim przypadła do gustu. "Gdy tysiące śpią na ulicach i oszczędzają każdy grosz, by kupić przynajmniej bułkę, duża sieć marketów rozdaje za darmo swoje produkty ludziom stojącym w kolejce na koncert gwiazdy pop, na który to bilety kosztują setki złotych" – uważa organizacja Food Not Bombs Warszawa, która pomaga bezdomnym.

Jak napisali na swoim Facebooku, "osoby w kryzysie bezdomności i zwyczajnie ubogie, nie mogą na co dzień liczyć na takie gesty ze strony prywatnych podmiotów".

Przypomnijmy: trasa koncertowa Taylor Swift cieszy się ogromną popularnością."The Eras Tour" w czwartek zawitało też do Warszawy. Występy amerykańskiej gwiazd na PGE Narodowym zaplanowano 1, 2 oraz 3 sierpnia.

Swift w Warszawie. Mówiła do fanów również po polsku

Już na początku pierwszego koncertu piosenkarka pochwaliła się znajomością języka polskiego. Taylor Swift powiedziała do fanów: "Miło was poznać", a także "Cześć".

Fani zostali też oficjalnie powitani na trasie koncertowej piosenkarki słowami: "Witajcie na The Eras Tour". Też zostały wypowiedziane po polsku. Takiemu powitaniu towarzyszyły gorące barwa.

Podczas przygotowań do pierwszego koncertu 1 sierpnia o godz. 17 z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na stadionie minutą ciszy uczczono też powstańców.

Jak też informowaliśmy, na tym koncercie Taylor Swift w Warszawie bawiło się aż 65 tysięcy ludzi. Wśród nich były też gwiazdy, w tym na przykład Doda.

"Taylor Swift, wspaniały koncert i super dziewczyna, nauczyła się mówić po polsku lepiej niż co poniektórzy tutaj" – napisała, pół żartem, pół serio artystka na Instagramie. Odniosła się w ten sposób, do wielu polskich słów, które niespodziewanie padły z ust Amerykanki (m.in. "miło was poznać", "kocham was", "cześć", "sierpień" czy "dziękuję bardzo"). Więcej o znanych osobach na tym koncercie, jest w tym tekście naTemat.pl.

Dlaczego trasa The Eras Tour jest tak szczególna? The Eras Tour to szósta trasa koncertowa Taylor Swift – i jej największa (pięć kontynentów, 152 koncerty stadionowe). Rozpoczęła się 17 marca 2023 roku w Glendale w Arizonie w USA, zakończy się 8 grudnia 2024 w Vancouver w Kanadzie. Od maja Swift występuje w Europie, a europejską odnogę The Eras Tour zakończą show na Wembley w Londynie (15, 16, 17, 19, 20 sierpnia).

