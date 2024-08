Szpak zalicza głośny powrót do TVP. Kiedyś miał tam przykre doświadczenia

Weronika Tomaszewska

M ichał Szpak nie wypowiadał się pochlebnie na temat tego, co wcześniej spotkało go za kulisami pracy w TVP. Na Woronicza sporo się zmieniło od tamtego czasu. Teraz ogłoszono, że słynny artysta wraca do pracy w telewizji publicznej. Będzie jurorem w słynnym show.