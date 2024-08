Obecność Michała Wiśniewskiego na Pol'and'Rock Festiwalu od początku budziła kontrowersje. Ostatecznie muzyk ze swoim zespołem Ich Troje dał koncert w sobotni wieczór. Głośno zrobiło się nie tylko o samym występie, ale także o incydencie z udziałem Wiśniewskiego. W pewnym momencie wokalista zdjął spodnie i... pokazał nagie pośladki.

Wiśniewski "odpalił się" na koncercie Pol'and'Rock. Fot. Adrian Slazok/REPORTER

Kiedyś był Przystankiem Woodstock, teraz to Pol’and’Rock Festiwal. W tym roku wypadła 30. – jubileuszowa odsłona tego wydarzenia. Impreza zaczęła się 1 sierpnia i trwała przez kolejne dwa dni.

Ostatniego dnia na Małej Scenie zaśpiewał zespół Ich Troje. Już wcześniejsza zapowiedź występu Michała Wiśniewskiego wywołała skrajne emocje wśród internautów. Jedni twierdzili, że "teraz jeszcze tylko Zenka Martyniuka brakuje i będą dożynki", a inni byli podekscytowani koncertem i czekali na niego z niecierpliwością.

Koncert Ich Troje na Pol'and'Rock Festiwalu. Wiśniewski zdjął spodnie

W sobotni wieczór przyszedł więc czas na zapowiadane show. Czerwonowłosy piosenkarz przez ponad godzinę razem z muzykami ze swojego zespołu bawił publiczność. Pod sceną było wiele osób – słuchacze wyglądali na zadowolonych.

Wokalista też dał się ponieść festiwalowym emocjom. Po pięćdziesięciu minutach koncertu uczestnicy nagle zaczęli skandować... "pokaż d**ę"!. W reakcji na to Wiśniewski rzucił ze sceny: – Gdybym nie miał wszywki, to nie musielibyście mnie namawiać.

Ale... po chwili zdjął spodnie, a nawet bieliznę. Incydent następuje w 51 minucie nagrania koncertu.

W komentarzach internauci nie dowierzali, że to się wydarzyło... "Nie wiedziałam, że on jest taki wulgarny"; "Ale się odpalił" – pisali. Część komentujących była pod wrażeniem energii Wiśniewskiego i całego koncertu. "Dał czadu"; "Za rok Wielka Scena powinna być jego" – twierdzili fani.

To sam Owsiak zaprosił Wiśniewskiego na Pol'and'Rock...

Przypomnijmy, że wcześniej po ogłoszeniu line-upu i koncertu Ich Troje w sieci rozpętała się burza. Użytkownicy social mediów byli podzieleni w sprawie obecności Wiśniewskiego na Pol'and'Rock.

W odpowiedzi na to zamieszanie na oficjalnym profilu organizatorów wydarzenia pojawił się długi post, z którego wynikało, że początkowo zespół Ich Troje odpadł w eliminacji na udział w festiwalu. Jurka Owsiaka ujęła jednak postawa "Wiśni", który z pokorą to przyjął i mimo wszystko zachęcił innych do wzięcia udziału w wydarzeniu.

"Wielokrotnie to my, w Fundacji, wpływaliśmy na zmianę decyzji Jurka, czyli słuchanie muzyki, której często nie akceptował. Zresztą po line-upie wielu naszych edycji widać, że te zmiany i to bardzo mocne zaszły. Tym razem Jurek powiedział: 'w życiu nie spotkałem się z tak niecodziennym podejściem do całej sytuacji. Skromność? Pokora? Sam nie wiem, jak to nazwać'" – czytaliśmy we wpisie organizatorów.

Zauważano, że "w świecie artystów na najróżniejszych poziomach uprawianej sztuki jest to rzadkie, a wręcz nieistniejące zachowanie, pogodzenie się z decyzją". "Nie dość, że propozycja Ich Troje została odrzucona, to jeszcze Michał Wiśniewski na ten Festiwal wszystkich zaprasza i uznaje decyzję jury. I tutaj Jurek wykonał gest już kilka tygodni temu. Osobiście zadzwonił do Michała i osobiście zaprosił go na Małą Scenę" – ujawniono.

"Sam Festiwal i jego byt to osobne dzieło sztuki i w tym bycie po prostu się zatopcie, przesiedźcie czas, kiedy nie chcecie go spędzić na słuchaniu muzyki. I osobne podziękowanie od całej naszej Fundacji dla tych, którzy kochają festiwal dla takich właśnie momentów, decyzji i budowania jego treści" – dodała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i na koniec zaprosiła wszystkich na wydarzenie.