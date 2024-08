Kolejna afera o program z resortu Czarnka? Tylko zobaczcie, kto dostał najwięcej pieniędzy

Joanna Mucha ujawniła, że w jej resorcie odkryto dwa tysiące nieotwartych kopert z ofertami, które przysłano w ramach konkursu "Inwestycje w oświacie". Wiceministra edukacji sugerowała, że to dowód na "ustawianie konkursów" przez PiS. Kto dokładniej skorzystał na dotacjach? Na liście beneficjentów jedno od razu rzuca się w oczy.

Joanna Mucha ujawniła nowe informacje z resortu edukacji. Chodzi o "Inwestycje w oświacie" Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Chodzi o fragment niedzielnego programu "Kawa na ławę" w TVN24. Kiedy głos zabrała Joanna Mucha, zaczęła ujawniać nowe informacje ze swojego ministerstwa. Okazuje się, że w resorcie edukacji znaleziono "prezenty" jeszcze z czasów, kiedy przy władzy było PiS.

– Ja dzisiaj w swoim resorcie mam dwa tysiące nieotwartych kopert w jednym z konkursów na "Inwestycje w oświacie" i właśnie podpisałam zawiadomienie do prokuratury na ten temat, na ustawianie konkursów – powiedziała wiceministra edukacji.

– Dwa tysiące nieotwartych kopert spośród wszystkich złożonych wniosków w tym projekcie. Już nawet nie mówię o błędach proceduralnych przy ocenach – dodała polityczka.

"Inwestycje w oświacie". Lista beneficjentów

O co chodzi z tymi dotacjami? Powstałe za czasów Przemysława Czarnka Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło w 2023 roku program "Inwestycje w oświacie". Jak wyjaśniał w naTemat Adam Nowiński, nabór wniosków rozpoczął się 18 maja 2023 roku i trwał do 15 czerwca 2023 roku. W rzeczywistości były to dwa odrębne programy.

Pierwszy z nich dotyczył podmiotów prowadzące szkoły i placówki inne niż samorządowe i rządowe. W drugim mogły wziąć udział samorządy (gminy do 350 tys. mieszkańców oraz powiaty), które potrzebowały wsparcia dla trwających już u nich inwestycji oświatowych.

Kto znalazł się na liście beneficjentów tego pierwszego? Te informacje można znaleźć na rządowych stronach. Najwyższe dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat" (3 mln zł). Na taką samą kwotę mogła liczyć Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna.

Oczywiście do konkursu mogły przystąpić placówki inne niż samorządowe i rządowe, ale nie da się nie zauważyć, że pierwszą piętnastkę opanowały instytucje związane z Kościołem. Po 2 mln zł dostały: Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny, diecezja siedlecka reprezentowana przez Biskupa Siedleckiego i Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

1,9 mln zł powędrowało do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Po 1,5 mln zł dostały Archidiecezja Lubelska, diecezja Pelplińska oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska.

