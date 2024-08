Nowacka dementuje rewelacje medialne. Chodzi o rzekomy układ z Trzaskowskim

M inistra edukacji Barbara Nowacka, według doniesień mediów, ma odjeść za rok z rządu Donalda Tuska. Chodzi o to, że jeśli prezydent Warszawy zostanie głową państwa, to Nowacka pójdzie do jego kancelarii. W sprawie tych doniesień napłynęło jednak szybko dementi samej Nowackiej.