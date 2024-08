Tim Walz kandydatem na wiceprezydenta. Powiem Wam, na jakiego człowieka postawiła Harris

Kamala Harris podjęła decyzję w sprawie swojego kandydata na wiceprezydenta. Wybrała gubernatora Minnesoty Tima Walza. Przejrzałam jego biografię, aby zobaczyć, na kogo dokładnie postawiła Harris w drodze do Białego Domu. Waltz, to nie tylko sprawy polityk z licznymi sukcesami, ale też były wojskowy, który może pomóc obecnej wiceprezydentce USA przyciągnąć nowych wyborców.

Kim jest Tim Walz? To jego Harris wskazała jako jej wiceprezydenta. Fot. JIM WATSON/AFP/East News

Jako pierwszą informację o decyzji Kamali Harris ws. Tima Walza podało CNN. Harris ma zaprezentować go oficjalnie jeszcze we wtorek podczas spotkania z wyborcami. Wcześniej jednak sama Harris potwierdziła doniesienia mediów.

"Z dumą ogłaszam, że poprosiłem Tima Waltza o zostanie moim towarzyszem w wyborach. Jako gubernator, trener, nauczyciel i weteran służył pomocą rodzinom takim jak jego. Wspaniale mieć go w drużynie" – napisała w serwisie X.

Tim Walz stanie u boku Harris do walki o Biały Dom. Kim jest ten polityk?

Tim Walz to były nauczyciel, który jest obecnie drugą kadencję gubernatorem Minnesoty. Wcześniej przez 12 lat zasiadał w Kongresie, reprezentując konserwatywny okręg wiejski, który zwykle był zdominowany przez Republikanów. Był najwyższym rangą emerytowanym wojskowym, który kiedykolwiek został wybrany kongresmenem.

Jak przebiegało jego wcześniejsze życie? Tim Walz urodził się w West Point w stanie Nebraska i jest synem administratora szkoły publicznej i działaczki społecznej. W dzieciństwie rodzice Tima wpoili mu wartości ciężkiej pracy i pracy społecznej.

Następnie, jak wynika z jego biografii zamieszczonej stronie Kongresu, Walz zaciągnął się do Gwardii Narodowej w wieku 17 lat. 24 lata później przeszedł na emeryturę jako starszy sierżant dowodzenia.

Waltz to były wojskowy i były nauczyciel

Jeszcze przed przejściem na emeryturę Walz służył za granicą ze swoim batalionem w ramach operacji "Trwała Wolność" w Afganistanie.

W 1989 r. Walz uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie edukacji nauk społecznych w Chadron State College w Nebrasce. Potem spędził okres 1989-1990 ucząc w szkole średniej w Chinach jako członek pierwszej grupy amerykańskich nauczycieli, którzy uczyli w Chinach w ramach programu na Uniwersytecie Harvarda.

Po powrocie z Chin Walz zaczął uczyć w szkole średniej w Nebrasce. Podczas pobytu w Nebrasce Walz poznał swoją żonę Gwen Whipple. Po ślubie w 1994 roku Tim i Gwen Walz przeprowadzili się z powrotem do rodzinnej południowej Minnesoty, gdzie oboje zaczęli uczyć w Mankato West High School. Polityk ma dwoje dzieci.

CNN podkreśla, że wybór Walza ma dać Harris dodatkowe głosy wyborców. Media zwracają uwagę, że poglądy Walza ewoluowały – od kogoś w rodzaju postępowego, populistycznego bohatera ludowego – po dokładnie taki głos, który Demokraci walczący z Trumpem chętnie obecnie podkreślają.

Walz jest też bardzo ceniony jako gubernator. W zeszłym roku podpisał ustawę gwarantującą bezpłatne śniadania i obiady wszystkim uczniom z Minnesoty. Także w 2023 roku Walz wprowadził płatne urlopy rodzinne i chorobowe, dające pracownikom do 20 tygodni wolnego. – Płatny urlop rodzinny i medyczny wydawał się mrzonką przez 10 lat – powiedział wówczas. – Dlaczego inni ludzie mogą to mieć, a my nie? – pytał retorycznie.

Polityk podpisał także ustawę legalizującą rekreacyjne używanie marihuany w Minnesocie. Za jego kadencji zagłosowano też za ustaleniem minimalnego wynagrodzenia na poziomie ponad 23 dolarów za godzinę, które ma obowiązywać od 2027 roku.

Udało mu się też wpisać prawo do aborcji prawa stanowego, zakazać terapii konwersyjnej i zapewnić ochronę dla opieki zdrowotnej afirmującej płeć.