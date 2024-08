Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Za ten świetny występ dostanie m.in. mieszkanie dwupokojowe i nagrodę finansową w wysokości 250 tys. zł. Nagrody czekają też na Aleksandrę Kałucką, która wywalczyła brąz.

Aleksandra Mirosław ze złotem na IO. Co dostanie za medal? Fot. Iwanczuk/Sport/REPORTER

Jak informowaliśmy, Aleksandra Mirosław środowe finały rozpoczęła "spokojnie". Bieg ćwierćfinałowy zawodniczka pokonała z czasem 6,35 sek., bez problemu pokonując Adrianę Romero z Hiszpanii i meldując się w półfinale.

Polki zdobyły złoto i brąz. Jakie nagrody za to dostaną?

Po chwili do koleżanki z reprezentacji w dalszym etapie dołączyła także Aleksandra Kałucka, która ściankę pokonała w 6,49 sek. i odprawiła konkurentkę z Chin Zhou Yafei.

W tym momencie było już pewne, że jakiś medal dla Polski ze wspinaczki na czas będzie. Niestety dla biało-czerwonej reprezentacji, w biegu półfinałowym obie Polki musiały rywalizować miedzy sobą. Choć Kałucka poprawiła rekord życiowy do 6,34 sek., na Mirosław było to za mało – ona do finału wspięła się w czasie 6,19 sek.

W "małym finale" o brąz Aleksandra Kałucka zmierzyła się z wielką gwiazdą wspinaczki sportowej z Indonezji Rajiah Sallsabillha, ale nie dała rywalce żadnych szans. Ściana pokonana w tempie 6,53 sekund.

Aleksandra Mirosław o złoto rywalizowała natomiast z Chinką Deng Lijuan. Polka po zwycięstwo pędziła w tempie 6,10 sek. Tym samym mamy pierwszy złoty medal dla Polski na IO w Paryżu.

Co dostaną Polki za ten wielki i zasłużony sukces? Polski Komitet Olimpijski podał już wcześniej, że złoci medaliści w konkurencjach indywidualnych, w tym właśnie Mirosław otrzymają mieszkanie dwupokojowe, nagrodę finansową w wysokości 250 tys. zł, diament, obraz, voucher oraz na wakacje.

Kałucka otrzyma natomiast nagrodę finansową w wysokości 150 tys. zł, diament, obraz oraz voucher na wakacje.