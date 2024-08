Yusuf Dikec stał się ulubieńcem kibiców na całym świecie, a media momentalnie obiegły zdjęcia "wyluzowanego Turka", który w Paryżu wywalczył srebrny medal olimpijski w strzelectwie. Okazuje się jednak, że to nie była konkurencja indywidualna, ale konkurs drużyn mieszanych. Obok Dikeca o krążek walczyła jeszcze Sevval Ilayda Tarhan, która w trakcie zawodów... również trzymała rękę w kieszeni.

Yusuf Dikec nie zdobył medalu IO sam. To był konkurs drużyn mieszanych Fot. MIGUEL MEDINA / AFP / East News / Zrzut ekranu / X

"Dla świata był to medal olimpijski, dla niego zwykła środa" – to chyba jeden z najlepszych komentarzy, jaki pojawił się w sieci po sukcesie, jakiego na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu dokonał Yusuf Dikec. Media społecznościowe natychmiast obiegły zdjęcia "najbardziej wyluzowanego Turka" w historii turnieju.

Dikec wywalczył "srebro" na strzelnicy, a on sam stał się viralem w sieci, ponieważ zrezygnował z supersprzętu, czyli specjalnych okularów z soczewką i zaślepką oraz nauszników, które mają za zadanie chronić słuch, ale też odciąć zawodnika od innych dźwięków. Podczas rywalizacji olimpijczyk trzymał też rękę w kieszeni, co wyglądało tak, jakby przyjechał do Paryża zupełnie od niechcenia.

Yusuf Dikec nie zdobył medalu IO sam. To był konkurs drużyn mieszanych

Jak przypomina serwis olympics.com, był to drugi medal dla Turcji w paryskich igrzyskach i pierwszy w historii kraju medal w strzelaniu. Okazuje się także, że Yusuf Dikec nie wywalczył krążka w pojedynkę. Kadry, które przejdą do historii IO, pochodzą bowiem z konkurencji drużynowej pistoletu pneumatycznego z 10 metrów. A krążek olimpijski wspólnie z Dikecem wywalczyła Sevval Ilayda Tarhan.

Ona z kolei w trakcie zawodów korzystała z nauszników, ale również zrezygnowała ze specjalnych okularów strzeleckich i – podobnie jak jej kolega z reprezentacji – również trzymała rękę w kieszeni.

Kim są Yusuf Dikec i Sevval Ilayda Tarhan?

Olympics.com podaje, że Yusuf Dikec zadebiutował na igrzyskach w Pekinie w 2008 roku. Miał wtedy 35 lat. Cztery lata później wziął udział w IO w Londynie i zajął 13. miejsce w konkurencji pistoletu dowolnego na dystansie 50 metrów mężczyzn. Wystąpił też na igrzyskach w Rio (2016) i Tokio (2021), ale nie znalazł się w "dziesiątce" zawodów.

W przeszłości był mistrzem kraju i siedmiokrotnym mistrzem Europy. Teraz Dikec zapisał się w historii z jeszcze jednego powodu – w momencie, kiedy zdobywał medal w Paryżu, miał 51 lat i 212 dni. Tym samym stał się najstarszym medalistą olimpijskim w Turcji.

Sevval Ilayda Tarhan ma z kolei 24 lata. Jest studentką nauk o sporcie na Uniwersytecie Gazi w Ankarze. Do strzelania namówiła ją mama i od 2015 roku startuje w zawodach w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego z 10 metrów. Podczas Mistrzostw Europy w 2019 roku w Osijeku w Chorwacji ustanowiła nowy rekord Europy i zdobyła złoty medal.

Igrzyska w Paryżu nie były też dla niej pierwszym wspólnym startem z Yusufem Dikecem – w zawodach drużyn mieszanych podczas Pucharu Świata ISSF 2022 w Baku wywalczyli brązowy medal. Sevval Ilayda Tarhan jest także rekordzistką Europy w drużynie kobiet (2022).