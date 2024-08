Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu! Świetny występ zaliczyła także Aleksandra Kałucka, która ze stolicy Francji do ojczyzny wróci z medalem brązowym.

Aleksandra Mirosław złotą medalistką olimpijską. Aleksandra Kałucka zdobyła brązowy medal. Fot. FABRICE COFFRINI/AFP/East News

Aleksandra Mirosław środowe finały rozpoczęła "spokojnie". Bieg ćwierćfinałowy zawodniczka pokonała z czasem 6,35 sek., bez problemu pokonując Adrianę Romero z Hiszpanii i meldując się w półfinale. Po chwili do koleżanki z reprezentacji w dalszym etapie dołączyła także Aleksandra Kałucka, która ściankę pokonała w 6,49 sek. i odprawiła konkurentkę z Chin Zhou Yafei.

W tym momencie było już pewne, że jakiś medal dla Polski ze wspinaczki na czas będzie! Niestety dla biało-czerwonej reprezentacji, w biegu półfinałowym obie Ole... musiały rywalizować miedzy sobą. Choć Kałucka poprawiła rekord życiowy do 6,34 sek., na Mirosław było to za mało – ona do finału wspięła się w czasie 6,19 sek.

W "małym finale" o brąz Aleksandra Kałucka zmierzyła się z wielką gwiazdą wspinaczki sportowej z Indonezji Rajiah Sallsabillha, ale... nie dała rywalce żadnych szans. Ściana pokonana w tempie 6,53 sek. i już rozpoczęło się szaleństwo wśród polskich kibiców zgromadzonych w Paryżu (i milionów kibiców przed telewizorami).

Aleksandra Mirosław o złoto rywalizowała natomiast z Chinką Deng Lijuan. Wynik? Zgodnie z przewidywaniami... Polka po zwycięstwo pędziła w tempie 6,10 sek. i mamy pierwszy złoty medal dla Polski na IO w Paryżu!

Dominatorka z Lublina. Oto, kim jest Aleksandra Mirosław

Przypomnijmy, że wielkich rzeczy Aleksandra Mirosław dokonywała od początku wspinaczkowych zawodów na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Już pierwszy bieg kwalifikacyjny polska mistrzyni pokonała w tempie 6,21 sek., poprawiającym rekord świata, który... sama wcześniej ustanowiła na jesiennych zawodach w Rzymie.

Nowy rekord Oli Mirosław nie utrzymał się jednak długo, bo już w drugim biegu rundy kwalifikacyjnej Biało-Czerwona pokonała 15-metrową ścianę w tempie zaledwie 6,06 sek.

A kim w ogóle jest Aleksandra Mirosław? Kto wspinaczką na czas zaczął interesować się dopiero teraz, ten powinien wiedzieć, że mowa o 30-latce urodzonej w Lublinie, która medale najważniejszych imprez świata zgarnia już od 2009 roku.

Wtedy Ola Mirosław (nosząca jeszcze panieńskie nazwisko Rudzińska) po raz pierwszy zdobyła mistrzostwo świata juniorów, a następnie utrzymała tytuł w roku 2011 oraz 2013. Na zawodach seniorskich Polka po mistrzostwo świata sięgała w roku 2018 w Innsbrucku oraz w 2019 roku w Hachiōji.

Bardzo blisko zdobycia medalu Aleksandra Mirosław była już w 2021 roku na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Zajęła jednak 4. miejsce. Jedynie otarła się ona o podium pomimo tego iż także w stolicy Japonii pobiła ówczesny rekord świata we wspinaczce na czas.

Niestety dla Oli, tam nie rywalizowano jednak tylko w jej koronnej dyscyplinie, a trójboju – obejmującym także bouldernig i prowadzenie.

Brązowa Ola. Kałucka wyrasta na kolejną polską gwiazdę wspinaczki sportowej

Aleksandra Kałucka pochodzi z Tarnowa i jest siostrą bliźniaczką innej znanej zawodniczki – Natalii Kałuckiej. Świeżo upieczona brązowa medalistka IO w Paryżu ma już inne duże sukcesy na koncie. W 2022 roku Ola Kałucka zdobyła tytuł zwyciężczyni Pucharu Świata we wspinaczce na czas.

W tej dyscyplinie jest ona także triumfatorką Akademickich Mistrzostwach Świata, Europejskich Igrzysk Akademickich oraz srebrną medalistką Mistrzostw Europy z 2022 roku.

Kałucka odnosi również sukcesy w życiu pozasportowym. Niedawno 22-latka obroniła licencjat z matematyki i jesienią ma rozpocząć prestiżowe studia w Edynburgu.

Czytaj także: https://natemat.pl/565796,aleksandra-miroslaw-z-nowym-rekordem-swiata