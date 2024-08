Triumf Szeremety na igrzyskach w Paryżu! Polka powalczy w finale o złoto

Rywalizująca w wadze 57 kg bokserka Julia Szeremeta awansowała do półfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu, więc miała już zagwarantowany brązowy medal, ale jej środowa walka zakończyła się kolejnym wielkim sukcesem. W finale 20-latka będzie walczyć o złoty medal!

Julia Szeremeta w finale na igrzyskach. Mamy kolejny medal na IO. Fot. MOHD RASFAN/AFP/East News

Chełmianka Julia Szeremeta startowała na IO w Paryżu w kategorii do 57 kg. W pierwszej rundzie eliminacji pokonała Omailyn Alcalę z Wenezueli. Następnie wygrała z Australijką Tiną Rahimi.

Jeśli chodzi o ćwierćfinał to wygrała z Ashleyann Lozadę z Portoryko. Tym samym wtedy zapewniła sobie przynajmniej brązowy medal, gdyż w boksie olimpijskim wejście do półfinału jest tego gwarancją.

W środowy wieczór Szeremeta stanęła na ringu, aby walczyć o finał i szansę na złoty medal. Jej przeciwniczką była reprezentantka Filipin Nesthy Petecio, która w swojej długiej karierze zdobyła m.in. srebrny medal podczas igrzysk w Tokio.

Julia Szeremeta zawalczy o złoto na IO w Paryżu

Po zaciętej walce to jednak Polka weszła do olimpijskiego finału! Tym samym mamy już zagwarantowane co najmniej kolejne srebro dla Polski na IO. Polce awans do finału dała świetnie poprowadzona trzecia runda. Po pierwszej Julia Szeremeta jeszcze przegrywała w ocenach sędziowskich, ale później rzuciła się do walki.

Kim jest Julia Szeremeta?

Kim jest nasza zaledwie 20-letnia gwiazda? Julia Szeremeta od małego zajmuje się sportem. Już w wieku pięciu lat zaczęła treningi karate, a osiem lat później zdecydowała się trenować boks w Międzyszkolnym Klubie Sportowym II LO Chełm.

Po ukończeniu gimnazjum została zawodniczką Paco Lublin. Nasza gwiazda uczęszczała do klasy o profilu medialnym w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie.

W 2022 roku została mistrzynią Polski w wadze do 60 kg. Pokonała wtedy w finale Żaklinę Kociołek. W 2023 roku na igrzyskach europejskich zajęła piąte miejsce w wadze do 57 kg.

Przegrał wówczas w ćwierćfinale z Bułgarką Swetłaną Stanewą. Uzyskała też tytuł młodzieżowej mistrzyni Europy w tej samej kategorii. Wygrała w finale z Bojaną Gojković z Czarnogóry.