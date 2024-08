Szeremeta zawalczy o złoto z "drugą Imane". Tajwanka też budzi kontrowersje ws. płci

Rywalizująca w wadze 57 kg polska bokserka Julia Szeremeta awansowała w środę (7.08) do półfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu i go wygrała. W finale 20-latka będzie walczyć o złoty medal i zmierzy się z Lin Yu Ting, która budzi kontrowersje związane z jej płcią.

Szeremeta zawalczy o złoto z drugą Imane Khelifa. Tajwanka budzi kontrowersje dot. płci. Fot. Ulrik Pedersen/Associated Press/East News

Przeciwniczka Polki w walce o złoto budzi kontrowersje

Udział Tajwanki Lin Yu Ting (podobnie jak Imane Khelif) w tych igrzyskach w Paryżu był pod lupą, odkąd wyszło na jaw, że oboje zostały zdyskwalifikowane z ubiegłorocznych Mistrzostw Świata za niespełnienie kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących płci.

Mistrzostwa te odbyły się pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu. Jednak MKOl zezwolił dwóm bokserkom na powrót do rywalizacji.

O Khelif zrobiło się głośno, kiedy pokonała Włoszkę Angelę Carini w zaledwie 46 sekund w jej pierwszej walce. W drugim pojedynku wygrała z Węgierką Anną Lucą Hamori. Po walce Khelif puściły emocje i w końcu zdecydowała się też porozmawiać z dziennikarzami.

– Dedykuję ten medal całemu światu i wszystkim Arabom i mówię wam: Niech żyje Algieria – powtarzała. Zwrócono uwagę, że zawodniczka wyraźnie powstrzymywała łzy, kiedy w czasie wywiadu miała na plecach algierską flagę. Zdobyła się też na wyznanie, które w nawiązaniu do spekulacji o jej płci, zabrzmiało jak deklaracja.

– Chcę powiedzieć całemu światu, że jestem kobietą i nią pozostanę – oświadczyła 25-letnia Khelif. – Jestem wdzięczna Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu (MKOI), który powiedział prawdę. Jestem bardzo dumna, że reprezentuję Algierię. Dzięki Bogu jest to pierwszy kobiecy medal w boksie dla Algierii – dodała.

Testy związane z płcią Lin Yu Ting oraz Imane Khelif wywołały tyle kontrowersji, że w ich sprawie wypowiedział się już w ubiegłym tygodniu rzecznik MKOl Mark Adams. – Wszyscy rywalizujący w kategorii kobiet przestrzegają zasad kwalifikacji do zawodów. I dodał: – W paszportach mają wpisane, że są kobietami.

Później MKOl wydał odrębny komunikat, w którym czytamy, że:

"Każdy człowiek ma prawo do uprawiania sportu bez dyskryminacji. Wszyscy sportowcy biorący udział w turnieju bokserskim Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 przestrzegają przepisów kwalifikacyjnych, a także wszystkich obowiązujących przepisów medycznych określonych przez Jednostkę Bokserską Paryż 2024. [...] W raportach widzieliśmy wprowadzające w błąd informacje o dwóch zawodniczkach rywalizujących w igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. Obie zawodniczki od wielu lat rywalizują w międzynarodowych zawodach bokserskich w kategorii kobiet, w tym w igrzyskach olimpijskich Tokio 2020, Mistrzostwach Świata Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA) oraz turniejach sankcjonowanych przez IBA".

Algierka będzie, podobnie jak Polka, walczyć w najbliższych dniach o złoto na IO.

Walkę Polki zaplanowano na sobotę. Julia Szeremeta pokonała w środę srebrną medalistkę Tokio 2020, Filipinkę Nesthy Petecio. Polka startowała na IO w Paryżu w kategorii do 57 kg. W pierwszej rundzie eliminacji pokonała Omailyn Alcalę z Wenezueli. Następnie wygrała z Australijką Tiną Rahimi.

Jeśli chodzi o ćwierćfinał to wygrała z Ashleyann Lozadę z Portoryko. Tym samym wtedy zapewniła sobie przynajmniej brązowy medal, gdyż w boksie olimpijskim wejście do półfinału jest tego gwarancją.

W środowy wieczór Szeremeta stanęła na ringu, aby walczyć o finał i szansę na złoty medal. Jej przeciwniczką była wspomniana już reprezentantka Filipin Nesthy Petecio.

Po zaciętej walce to jednak Polka weszła do olimpijskiego finału. Tym samym mamy już zagwarantowane co najmniej kolejne srebro dla Polski na IO. Polce awans do finału dała świetnie poprowadzona trzecia runda. Po pierwszej Julia Szeremeta jeszcze przegrywała w ocenach sędziowskich, ale później rzuciła się do walki.

Kim jest Julia Szeremeta?

Kim jest nasza zaledwie 20-letnia gwiazda? Julia Szeremeta od małego zajmuje się sportem. Już w wieku pięciu lat zaczęła treningi karate, a osiem lat później zdecydowała się trenować boks w Międzyszkolnym Klubie Sportowym II LO Chełm.

Po ukończeniu gimnazjum została zawodniczką Paco Lublin. Nasza gwiazda uczęszczała do klasy o profilu medialnym w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie.

W 2022 roku została mistrzynią Polski w wadze do 60 kg. Pokonała wtedy w finale Żaklinę Kociołek. W 2023 roku na igrzyskach europejskich zajęła piąte miejsce w wadze do 57 kg.

Przegrał wówczas w ćwierćfinale z Bułgarką Swetłaną Stanewą. Uzyskała też tytuł młodzieżowej mistrzyni Europy w tej samej kategorii. Wygrała w finale z Bojaną Gojković z Czarnogóry. W ostatnich wyborach samorządowych startowała do sejmiku z list Konfederacji. Nie uzyskała jednak mandatu.