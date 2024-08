Dagmara Kaźmierska jest jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci polskiego showbiznesu. Po niedawnej aferze, w której ujawniono historie byłych pracownic celebrytki, dawny przyjaciel gwiazdy, Jacek Wójcik, zamieścił w mediach społecznościowych mocne komentarze na jej temat. "Paskudne babsko i tyle" – czytamy.

Jacek Wójcik uderza w byłą przyjaciółkę, Dagmarę Kaźmierską. Fot. VIPHOTO / East News

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, jeszcze niedawno kariera medialna Dagmary Kaźmierskiej rozwijała się w najlepsze. Polsat zaprosił ją do "Tańca z gwiazdami". Nagrano także format "Dagmara szuka męża". Wcześniej Kaźmierska wypromowała się na programie "Królowe życia" w TTV.

Jednocześnie nie było tajemnicą, że przed laty (w 2009) została zatrzymana, a następnie skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji".

Jacek Wójcik uderza w komentarzach w Dagmarę Kaźmierską

Pochodzący z Kłodzka Jacek Wójcik, którego mogliśmy oglądać u boku Dagmary Kaźmierskiej w programach "Królowe życia" i "Dagmara szuka męża", postanowił wdać się w dyskusję z obrońcami celebrytki. W komentarzach, które opublikowano w sieci, nie szczędzi słów na temat byłej koleżanki.

"Ona bogata, jaja sobie robisz? Paskudne babsko i tyle. Wszyscy co z nią grali, dziwnym trafem pogonili ją. To nie daje wam do myślenia, naiwniaki?" – zaczął Wójcik.

Celebryta odpowiedział również na wypowiedź Kaźmierskiej, która zasugerowała, że był dla niej jak zdrajca Juliusza Cezara, czyli Brutus. "Cały czas wam kłamie, lawiruje, a prawdy nie mówi – tak jak zawsze mówię – jeszcze raz: nic nikomu nie sponsorowała" – podkreślił Wójcik.

"Wszystko płaciło TV, zrobili z niej matkę Teresę, a ludzie gwiazdę pożal się Boże. To jest bardzo zła baba, powtarzam: zła" – miał napisać na Facebooku.

Przypomnijmy, że 25 kwietnia tego roku portal Goniec.pl opublikował artykuł, w którym ujawniono akta z przestępczej działalności Kaźmierskiej. Dziennikarze przyjrzeli się zeznaniom byłych pracownic "celebrytki".

Jak można było przeczytać, kiedy jedna z kobiet chciała uciec z agencji towarzyskiej, prowadzonej przez Kaźmierską, ta miała ją pobić, a "za karę" miała zlecić na niej gwałt. W kolejnym materiale poznajemy historię, której już sam tytuł: "Jak Kaźmierska skatowała kobietę w ciąży", jest przerażający.

