To jej Grabowski musiał zapłacić ogromne pieniądze. Kim jest Anita Kruszewska?

O swoim drugim rozwodzie Andrzej Grabowski wspomniał w najnowszym wywiadzie. Aktor po rozstaniu zapłacił kobiecie ponad milion złotych. Kim jest druga żona Grabowskiego? Anita Kruszewska również obracała się w świecie artystycznym, a od swojego męża była 18 lat młodsza.

Andrzej Grabowski rozwiódł się z drugą żoną. Fot. Michal Wargin / East News

Andrzej Grabowski ma za sobą dwa związki małżeńskie. Gdy miał 30 lat wziął ślub z Anną Tomaszewską. Para doczekała się dwóch córek: Zuzanny Grabowskiej i Katarzyny Grabowskiej.

Ostatecznie związek Grabowskiego i Tomaszewskiej nie przetrwał próby czasu. Para rozwiodła się w 2008 roku. Dziś pierwsza żona aktora jest w innym szczęśliwym związku z satyrykiem Krzysztofem Piaseckim.

Drugie małżeństwo Grabowskiego

Po rozwodzie Grabowski nie był długo singlem. Już rok później odtwórca kultowej roli Ferdynanda Kiepskiego wziął drugi ślub. Jego wybranką została Anita Kruszewska.

Jednak i ten związek zakończył się rozwodem i to głośno komentowanym w mediach. Niedawno Grabowski wystąpił u Żurnalisty, gdzie poruszono temat rozpadu małżeństwa aktora, a dokładnie podziału niemałego majątku. Nie mieli podpisanej intercyzy i aktor musiał "spłacić" żonę.

– Rozwód był drogi, bo jak sam pan powiedział: "ostatecznie tytułem podziału majątku przelałem na konto byłej żony 1,2 mln zł. Nie miałem takiej kwoty w gotówce, pożyczałem pieniądze i sprzedałem, co mogłem". Bolało? – zapytał prowadzący.

– Nie, to była ulga. Ulga, że w końcu się to skończy. I skończyło. Te 3 lata, które mnie męczyło bardzo, no bo to było cały czas dostawanie w m***ę jakimś artykułem, jakimś pomówieniem, i nagle wiedziałem, że to się kończy. Owszem, tyle kosztował ten koniec. Drogi koniec, ale koniec – podsumował Grabowski.

Kim jest druga żona Grabowskiego?

Drugą żoną Grabowskiego była Anita Kruszewska, charakteryzatorka filmowa. Szersza publiczność dowiedziała się o niej w 2009 roku, gdy zaczęła być widywana u boku aktora. Kruszewska jest młodsza od Grabowskiego o 18 lat.

Gdy została jego żoną, miała już dwie córki z poprzedniego związku. W okresie małżeństwa oprócz pracy w charakteryzacji działała również jako menadżerka Grabowskiego.

Ich związek trwał jeszcze przez 9 lat. W tym okresie artysta przeszedł dwie operacje stawu biodrowego. Kruszewska miała nad nim czuwać i zapewniać mu opiekę.

Z biegiem czasu między tą dwójką relacje zaczęły się "psuć". W 2016 roku do sądu wpłynął pozew rozwodowy. Ich batalia sądowa trwała niemal kolejne trzy lata. Kruszewska w wywiadach miała wiele do zarzucenia Grabowskiemu.

Najpierw chciała rozwodu z orzeczeniem o jego winie. To podsycało plotki o rzekomym romansie, które ostatecznie okazały się tylko... plotkami. Potem Kruszewska zarzucała byłemu partnerowi, że... "pozostawił ją w potrzebie", bowiem poważnie podupadła na zdrowiu. Przeszła dwa udary i zakrzepicę. Aktor temu jednak stanowczo zaprzeczał.

Quiz: Sprawdź, co pamiętasz z serialu "Świat według Kiepskich"

W tamtym okresie Grabowski i Kruszewska rozmawiali ze sobą głównie za pośrednictwem mediów. Kobieta chętnie udzielała wywiadów, w których żaliła się na postawę (jeszcze wtedy) męża.

– Mój mąż twierdzi, ze choroby sobie uroiłam. To żenujące. Mój mąż dał w sądzie pokaz buty, zacietrzewienia i kompletnego braku empatii. Podważa kompetencje lekarzy – zarzucała aktorowi.

W konsekwencji cała procedura rozwodowa się przeciągała. Ostatecznie para rozeszła się za porozumieniem stron, a druga żona otrzymała od Grabowskiego – jak sam twierdzi – ponad milion złotych. Dziś nie mają ze sobą kontaktu.

Dodajmy, że Grabowski obecnie jest już w innym związku. Jego partnerką jest aktorka Aldona Grochal.