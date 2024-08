Polka zabita po ceremonii zakończenia IO. Podejrzany miał wysłać strasznego SMS-a

21-letnia Polka, wolontariuszka igrzysk olimpijskich w Paryżu, została znaleziona martwa po ceremonii zamknięcia tej imprezy. Najpewniej została zamordowana przez mężczyznę, z którym była w związku od dwóch lat. Ten po morderstwie miał wysłać do bliskich przerażającą wiadomość.

Polska wolontariuszka zabita w Paryżu. Podejrzany wysłał straszny SMS. Fot. AMELIE-BENOIST / BSIP/EAST NEWS

Paryski dziennik "Le Parisien" podał, że 21-letnia kobieta, wolontariuszka podczas igrzysk olimpijskich, została znaleziona martwa w mieszkaniu w nocy z poniedziałku na wtorek w Paryżu.

Polska wolontariuszka zabita w Paryżu

Zginęła dokładnie w mieszkaniu przy rue Émile Blémont (to 18 dzielnica Paryża, przedmieścia-red.). Według wstępnych ustaleń sprawcą jest inny wolontariusz igrzysk, którego też od dwóch lat miał być jej partnerem.

Policja już na miejscu zdarzenia stwierdziła krwiak po lewej stronie głowy oraz ranę na szyi. Następnie ciało przewieziono do paryskiego instytutu kryminalistycznego, gdzie w najbliższych godzinach ma zostać poddane sekcji zwłok.

To matka ofiary zgłosiła zniknięcie swojej 21-letniej córki po zakończeniu zakończenia IO na Stade de France. Policji udało się zlokalizować jej telefon komórkowy w pobliżu Saint-Ouen. Organy ścigania przekazały wówczas ten raport wszystkim patrolom w regionie.

Bliscy ofiary mówią o strasznym SMS-sie

Co więcej, jak informuje "Le Parisien", w poniedziałek o godz. 23 rodzina ofiary powiadomiła funkcjonariuszy, że otrzymała wiadomość tekstową z Polski, od bliskich chłopaka. Miał im napisać, że zrobił "coś głupiego". Nie wiadomo, czy sprawca był obywatelem Polski.

Jeśli chodzi też o sprawcę, to w nocy poniedziałku na wtorek o godz. 1:15 do jego mieszkania wkroczył oddział szturmowy i aresztował go. Podejrzany był pijany.

– Ten człowiek próbował odebrać sobie życie, zażywając leki – usłyszała gazeta od źródła zbliżonego do sprawy. Trafił do szpitala. Następnie ma zostać umieszczony w policyjnym areszcie na terenie II Rejonu Sądowego Policji. Prokuratura potwierdza te informacje, ale nie chce podawać więcej szczegółów.