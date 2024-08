Od jej pojedynku z włoską bokserką Angelą Carini, która po 46 sekundach wycofała się z walki, wokół algierskiej bokserki nie milknie burza. Po każdym jej występie w Paryżu internet rozpalał się do czerwoności. I rozpala do dziś.

Cały świat usłyszał właśnie, że Imane Khelif nie chce odpuścić ws. tego, co działo się wokół niej podczas igrzysk i zamierza złożyć pozew. Jej prawnik Nabil Boudi powiedział magazynowi Variety , że znajdą się w nim nazwiska Elona Muska i J. K Rowling.

Rowling pisała m.in.: "Wyjaśnijcie, dlaczego nie przeszkadza wam, gdy mężczyzna bije kobietę w miejscu publicznym dla rozrywki. To nie jest sport".

Z kolei Elon Musk udostępnił post pływaczki Riley Gaines, która stwierdziła, że "mężczyźni nie pasują do kobiecych sportów". Musk dopisał jeszcze: "Absolutnie".

Witana jak bohaterka narodowa

Nagrania mówią same za siebie. "Spotkała się z falą fałszywych oskarżeń, że jest mężczyzną. Pozostała jednak silna, by zdobyć koronę olimpijską i uciszyć krytyków" – relacjonowały afrykańskie media.

Abdelmadjid Tebboune uhonorował je Orderem Narodowej Zasługi. Odznaczenie to jest przyznawane za wszelkiego rodzaju zasługi dla Algierii.

"Order Zasługi Narodowej to odznaczenie honorowe nadawane za szczególne zasługi przyczyniające się do podniesienia prestiżu kraju" – tłumaczy serwis ElMoudjahid.

– Odznaczenie Orderem Zasługi Narodowej przez Prezydenta Republiki to bardzo wyjątkowy moment, jestem z tego bardzo dumna – przekazała Khelif w oświadczeniu dla telewizji.

"Moje dziecko jest dziewczynką. Została wychowana jako dziewczynka"

– Ataki na nią są niemoralne i niesprawiedliwe. Imane jako mała dziewczynka uwielbiała sport. Odkąd miała sześć lat, grała w piłkę nożną. Ci krytycy i plotkarze mają na celu jej zdestabilizowanie. Nie chcą, żeby została mistrzynią – powiedział "The Sun" Amar Khelif.

– To jest nasz rodzinny oficjalny dokument, 2 maja 1999 r., Imane Khelif, kobieta. Jest tu napisane, możesz to przeczytać, ten dokument nie kłamie. (...) Moje dziecko jest dziewczynką, została wychowana jako dziewczynka. To silna dziewczyna, wychowałem ją na pracowitą i odważną, ma silną wolę pracy i treningu – dodał w rozmowie ze Sky News.