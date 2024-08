Turniej w Cincinnati to pierwsza dla Igi Świątek impreza po zdobyciu medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu . Choć z pewnością czuje jeszcze emocje związane z tamtym występem , to już postawiła krok w walce o kolejny tytuł.

Jednak rywalki nie ułatwiają jej zadania. Ukrainka Marta Kostiuk postraszyła naszą reprezentantkę w końcówce, ale Świątek szybko opanowała nerwy, wygrywając 6:2, 6:2 i awansując do kolejnej rundy.

Iga Świątek zdominowała Martę Kostiuk w pierwszym secie

Spotkanie z Ukrainką od początku należało jednak do znacznie spokojniejszych. Iga Świątek nie wystrzegła się błędów, ale jej silny serwis, a także skuteczne returny pozwoliły objąć bezpieczną przewagę i dyktować warunki na korcie.

Już w pierwszym secie Polka bardzo szybko zdobyła dwa przełamania, dzięki czemu mogła pozwolić sobie na niewielkie błędy. W piątym gemie nasza zawodniczka wygrała do zera i wydawało się, że rywalka nic już nie zrobi. Tak też było. Co prawda Ukrainka chwilę później utrzymała własne podanie, ale dwa kolejne sety padły łupem Świątek i to ona prowadziła 1:0 w całym spotkaniu.