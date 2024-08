Pogrzeb strażaka pobitego w remizie. Tak jego matka mówi o jednostce OSP

Trwa śledztwo ws. bójki w remizie w Białym Dunajcu

Tuż po tragedii z mieszkańcami Białego Dunajca rozmawiała Katarzyna Zuchowicz z naTemat.pl. – Atmosfera jest naprawdę ciężka. To jest potężna tragedia, która dotyka nas wszystkich. Jesteśmy małą społecznością, która mocno to przeżywa. Każdy to odczuwa. Każdy ma to z tyłu głowy – powiedział nam jeden z mieszkańców.