Czeczeński przywódca na nagraniu prowadzi auto po okolicach pałacu. Część filmu przedstawia go również stojącego na pace, obok zamontowanego tam karabinu maszynowego. Kadyrow ma na głowie gustowny czarny kaptur, na ramiona zarzucił sobie taśmę z nabojami do karabinu.

"Wyrażam moją szczerą wdzięczność Elonowi Muskowi! To oczywiście najsilniejszy geniusz naszych czasów i specjalista. Świetny człowiek! Cóż, cybertruck okazał się potężnym projektem. Bez wątpienia jeden z najlepszych samochodów na świecie! Dosłownie zakochałem się w tym samochodzie" – słodzi Kadyrow.

Zaprasza też Muska do siebie.

"Elon, dziękuję! Przyjedź do Groznego, przyjmę Cię jak najdroższego gościa! Nie sądzę, aby nasze rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych było przeciwne takiej podróży. I oczywiście czekamy na Twoje nowe osiągnięcia, które przyczynią się do ukończenia SVO (specjalnej operacji wojskowej, jak na Kremlu określa się wojnę w Ukrainie - przyp .red.)" – pisze Kadyrow .

Skąd wytrzasnął auto?

Co prawda na razie ani Tesla, ani Elon Musk zabrali głosu w sprawie czeczeńskiego cybetrucka, ale prawdopodobnie jest to kwestia czasu. Internauci zastanawiają się, jakim cudem amerykańskie auto trafiło do Czeczenii.