Coraz głośniej mówi się o czystkach wokół Władimira Putina. Pojawiają się głosy, że Ramzan Kadyrow ma być kolejną ofiarą po Jewgieniju Prigożynie. Powodem jest fakt, że Czeczen też ma de facto prywatną armię.

Ramzan Kadyrow będzie kolejną ofiarą reżimu Władimira Putina? Fot. East News/ AP

Rosyjski opozycjonista Dmitrij Gudkow na antenie ukraińskiej stacji Freedom TV powiedział, że kolejną ofiara Putina może być Ramzan Kadyrow. Doniesień o planowanym zamachu na swoje życie nie mógł przemilczeć sam zainteresowany. Na jednym z komunikatorów zamieścił wpis, do którego dołączył zdjęcie z Władimirem Putinem.

Kadyrow: Jestem gotowy wykonać każdy rozkaz Władimira Władimirowicza

"Dzisiaj bawiły mnie refleksje niedouczonych politologów w zagranicznych publikacjach urażonych Rosją, którzy wróżą mi szybką śmierć" – zaczął swój wpis Kadyrow. "Nie znudzi mi się ciągłe powtarzanie i powtórzę to jeszcze raz z dumą: jestem żołnierzem piechoty Naczelnego Wodza Rosji i nie należę do siebie. Należę do religii, Ojczyzny i jej interesów. Jestem gotowy wykonać każdy rozkaz Władimira Władimirowicza, nawet jeśli skutkiem będzie śmierć" – kontynuował. "Tak, mogę umrzeć nagle, gdy dowiem się, że jest ktoś bardziej oddany ode mnie i ma więcej szacunku dla naszego Prezydenta, któremu zresztą zawdzięczam życie. I to dwukrotnie" – dodał przywódca Czeczenii. "Dlatego zawsze z pogardliwą pobłażliwością traktuję rzucanie takich tanich informacji, które służą do siania niezgody w naszym kraju. [Opozycjoniści przyp.red.] będą musieli pogodzić się z faktem, że drużyna Pierwszego Prezydenta Czeczeńskiej Republiki, Bohatera Rosji Achmata-Chadzhi Kadyrowa [ojciec Ramzana Kadyrowa przyp.red], to drużyna lojalnych piechurów, dla których śmierć nie jest straszna" – podsumował.

Czystki w Rosji. Kadyrow będzie następny? Ma prywatną armię

Żołnierze Kadyrowa to kolejna prywatna armia działająca na rzecz Rosji. Podczas I wojny czeczeńskiej Kadyrow wraz z ojcem walczyli przeciwko Rosji, w II wojnie stanęli po stronie okupanta. Po tym, jak Rosja wygrała, Achmat Kadyrow dowodził służbą bezpieczeństwa złożoną z separatystów, która stała się prywatną armią rodziny Kadyrow.

Zamordowana przez reżim Putina dziennikarka Anna Politkowska twierdziła, że we wsi Centaroj rodzina Kadyrowa ma własną katownię dla przeciwników władzy. Jej zdaniem armia utrzymywała się z porwań dla okupu. Dzień po zamachu na Achmata, 10 sierpnia 2004 roku Ramzan został mianowany przez Putina wicepremierem Czeczenii.

Według rosyjskiego stowarzyszenia "Memoriał" sytuacja w kraju pod rządami Ramzana Kadyrowa wcale się nie poprawiła. Bojówki, oficjalnie znane jako Służba Bezpieczeństwa, nadal porywają ludzi dla okupu, torturują przeciwników politycznych, dokonują zabójstw i gwałcą prawa człowieka. Rosja nieoficjalnie toleruje te działania.

Czystki w Rosji. Zabójstwo Prigożyna

24 sierpnia 2023 roku w "katastrofie lotniczej" zginął przywódca Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. Do dziś nie ustalono przyczyn "wypadku". Jak donosi brytyjski wywiad, na pokładzie samolotu mogło dojść do eksplozji lub samolot został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.

Chociaż oficjalnie Rosja wypiera się oskarżeń o zamach na Prigożyna, to Zachodnie media wiedzą, w jaki sposób działa rząd Władimira Putina. Tak samo, jak za czasów Józefa Stalina, i teraz, każdy "wróg ojczyzny" musi zostać zniszczony. Prigożyn "zasłużył" sobie na śmierć, bo dwa miesiące wcześniej zorganizował pucz. Bez żadnych przeszkód wjechał do Rosji, był witany jak bohater.

Władimir Putin robi wszystko, aby rosyjski naród zapomniał o Grupie Wagnera i Prigożynie, bo czerwcowe wydarzenia wyraźnie podważyły jego autorytet. W Nikołajewie cmentarz poległych Wagnerowców został zrównany z ziemią. W sieci pojawiło się nagranie, na którym wyraźnie widać zebrane na stos krzyże.

Zdaniem autora nagrania, to, co robi Putin "to bluźnierstwo". Tam, gdzie leżą ciała poległych, teraz jest zwykła ścieżka. "Ludzie umierali za Rosję" – mówi autor nagrania.