Najpierw Adamczyk, a teraz Małysz. W "Dzień dobry TVN" będzie się działo...

"A to dopiero niespodzianka" – czytamy w opisie nowego postu " Dzień dobry TVN ". Widzimy tam Adama Małysza , który przygotowuje się występu przed kamerą. Na początku zapowiada, że już 26 sierpnia śniadaniówka wraca z codziennymi wydanymi, a on będzie ich częścią.

Potem na krótkim wideo ktoś podaje Małyszowi za dużą marynarkę. – To po Prokopie – rzuca żartobliwie były skoczek i po chwili dodaje: – Praca w "Dzień dobry TVN" to dla mnie wielki sprawdzian formy, a dla państwa mam nadzieję wiele emocji. Jak to mówią górale: zacznij dzień "łod" dzień dobry.