To z "prywaty", a sportowo? Szczęsny zakończył swoją przygodę z Juventusem. Mówiło się o tym, już od pewnego czasu, ale dopiero kilka dni temu bramkarz oficjalnie przestał być zawodnikiem Starej Damy.

Syn Szczęsnego "wparował" na wywiad. Skradł show [WIDEO]

W pewnym momencie prowadzący rozmowę zauważył, że w tle widać otwartą szafę. Okazało się, że to sprawka małego Liama. Po chwili 6-latek siedział już na kolanach u taty i odpowiadał na pytania dziennikarza.

Po tym miała się zakończyć ich pogadanka, ale "pałeczkę" przejął jeszcze na chwilę sam Wojtek Szczęsny.– Kto jest twoim ulubionym zawodnikiem Juventusu? Powiedz na koniec – zwrócił się do syna.

Chłopiec zastanawiał się dłuższą chwilę. – No jak nie wiesz, zawsze wiesz, a nagle przy kamerach nie wiesz? – zareagował tata i po chwili dodał, że Kenan Yildiz. Na to mały Liam się zdenerwował i krzyknął: – Nie! Ty!

– Ja już nie jestem zawodnikiem Juventusu – wypalił na to Szczęsny. Ten fragment trafił na social media.

O synu Szczęsnego było już głośno w 2022 roku...

Przypomnijmy, że to nie pierwsze wideo z udziałem syna Szczęsnego, które podbija sieć. Przy okazji Mistrzostw Świata w Katarze, kiedy po przegranym meczu Polski z Francją piłkarze zmierzali do szatni, do Szczęsnego podbiegł zasmucony syn.