"Szczęki" w kosmosie

Ridley Scott to legenda kina, nawet jeśli jego ostatnie produkcje (patrz: "Napoleon" czy "Dom Gucci" ) nie są przyjmowane z takim entuzjazmem przez krytyków i widzów, jak jego poprzednie dzieła. Brytyjczyk zasłużył sobie na to m.in. niezwykle zróżnicowaną gatunkowo filmografią, wśród której można wymienić chociażby takie kultowe tytuły, jak "Łowca androidów", "Thelma i Louise" czy "Gladiator".

Być może właśnie to zadecydowało, że włodarze Twentieth Century-Fox zdecydowali się powierzyć w ręce praktycznie nowicjusza film, który przez scenarzystów zgodnie z hollywoodzką legendą został przedstawiony jako "Szczęki w kosmosie" – historia o tym pitchingu (zwięzłej prezentacji filmu przed producentami filmowymymi - przyp. red.) stała się tak słynna, że została tytułem wydanej również w Polsce książki "Szczęki w kosmosie. Skuteczny pitching dla scenarzystów filmowych i telewizyjnych".

Brutalny film akcji w kosmosie był więc niczym prezent wręczony hollywoodzkiemu studiu. Jak się jednak okazało, "Obcy" był czymś więcej niż "przejażdżką tunelem strachu", jak parę lat temu pogardliwie określił go inny słynny reżyser, Terry Gilliam (" Monty Python i Święty Graal" , "12 małp").

"Obcy" to horror… macierzyński?

"Obcy - 8. pasażer Nostromo" to film wyjątkowo pod wieloma względami. Tym, z czym chyba nie trzeba dyskutować, to przełomowa wówczas dla kina estetyka produkcji. Za projekt scenografii oraz tytułowego potwora odpowiadał dziś mający status kultowego szwajcarski artysta Hans Rudolf Giger, znany z łączenia w swoich pracach elementów organicznych z mechanicznymi.

Za wkład w warstwę wizualną filmu Szwajcar został w 1980 roku nagrodzony Oscarem za Najlepsze Efekty Wizualne. Styl Gigera oraz jego wpływ na estetyka "Obcego" do dziś inspiruje twórców filmów, gier oraz komiksów science fiction.

Przed pojawieniem się na scenie Ripley w produkcjach fantastyczno-naukowych pojawiały się postacie kobiece, ale nigdy wcześniej nie grały pierwszych skrzypiec – ta rola najczęściej należała do mężczyzn. Ponadto, w tamtym okresie bohaterki kina science-fiction często były przedstawiane w hiperseksualny sposób (patrz: "Barbarella", chociaż akurat film Rogera Vadima z kultową rolą Jane Fondy ma znamiona parodii), a Ripley też wyłamywała się z tego stereotypu. Bez stworzonej przez Scotta bohaterki być może świat nie poznałby Sary Connor z "Terminatora" czy Katniss Everdeen z "Igrzysk śmierci".

Macierzyństwo to temat, który pojawia się w horrorach dość często (patrz: najsłynniejszy przedstawiciel tego gatunku, czyli "Dziecko Rosemary"), jednak w "Obcym" zostało ono przedstawione w dosłownie "monstrualny sposób".

"[Obcy to] tak naprawdę film o ciąży, ale napisał go mężczyzna, który nie rozumie, że właśnie o tym pisze. (…)" – powiedziała w wywiadzie z Entertainment Weekly pisarka Danielle Valentine, której powieść inspirowana filmem Scotta stanowiła podstawę serialu "American Horror Story: Oczekiwanie".

"Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ten film, gdy byłam dzieckiem, nie przyszło mi do głowy, że w zasadzie na tym polega ciąża, ale kiedy sama byłam w szóstym miesiącu ciąży, doznałam olśnienia: 'Och, wow! To historia ciąży bez ciąży'" – dodała.

"W horrorach takich jak 'Obcy' przedstawiamy kobiece genitalia i macicę jako niesamowite/przerażające obiekty budzące strach i fascynację" – tłumaczy dalej Creed. Co ciekawe jednak, to przez symbolikę utożsamianą z kobiecością zostaje pokonany dość jednoznacznie fallicznie wyglądający Ksenomorf.

Oryginalna seria o "Obcym" (pierwsze cztery filmy) stanowi fenomen pod tym względem, że każda z produkcji została wyreżyserowana przez filmowca, który później zyskał rozgłos. Pierwsza część to jak już wielokrotnie wspominałam dzieło Ridleya Scotta, za "Obcego - decydujące starcie" odpowiadał James Cameron ( "Titanic" , "Avatar" ), za kamerą "Obcego 3" (1992) stanął David Fincher ("Siedem", "Zaginiona dziewczyna"), a "Obcy: Przebudzenie" to dzieło Jean-Pierre’a Jeuneta ("Amelia", "Bardzo długie zaręczyny").

Chociaż wszystkie części mają poniekąd status kultowy, estymą wśród krytyków cieszą się przede wszystkim dwie pierwsze części. Film Finchera uznaje się za nieudany, co podobno było spowodowane zbytnimi ingerencjami studia i rozbieżną z nimi wizją uznanego dziś, ale wtedy zaledwie raczkującego reżysera ("Obcy" był jego pełnometrażowym debiutem). Francuski reżyser Jeunet był zdziwiony, że zaproponowano mu wyreżyserowanie "Obcego" i rzeczywiście – jego styl nie do końca pasował do wysokobudżetowego filmu science fiction.