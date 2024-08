Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Piotr Adamczyk dołączy do ekipy "Dzień dobry TVN". Ta wiadomość zelektryzowała internet. Wokół znanego aktora zrobiło się głośno i pojawiły się nawet doniesienia o jego rzekomych zarobkach w paśmie śniadaniowym. Tymczasem sam zainteresowany zabrał głos. Wyjaśnił kwestię honorarium i nie tylko...

Piotr Adamczyk będzie prowadzącym "Dzień dobry TVN". Fot. VIPHOTO/East News

Program "Dzień dobry TVN" w okresie wakacyjnym jest emitowany tylko w weekendy. Na przełomie sierpnia i września ma się to zmienić. Wrócą wydania w dni robocze. Do grona prowadzących ma dołączyć między innymi Piotr Adamczyk.

Aktor zdobył dużą popularność rolami w produkcjach, takich jak: "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Och Karol 2" "Listy do M", "Wkręceni" czy "Kowalscy kontra Kowalscy". W ostatnim czasie robił też karierę w USA. Wystąpił m.in. w serialu "Hawkeye".

Po tym, jak szersza publiczność dowiedziała się o nowej roli Adamczyka, pojawiły się mniej lub bardziej pozytywne komentarze, a nawet doniesienia o domniemanych zarobkach.

"Piotr Adamczyk może liczyć na wynagrodzenie rzędu 15 tysięcy złotych za tydzień pracy. To niezłe pieniądze, porównując z regularnie dyżurującymi prowadzącymi, którzy dostają niewiele więcej za cały miesiąc dyżurów. Co więcej, jeśli Piotr Adamczyk sprawdzi się w roli gospodarza, to może liczyć na stały kontrakt opiewający nawet na 30 tysięcy złotych" – czytaliśmy w jednym z portali plotkarskich.

Adamczyk dementuje doniesienia o wynagrodzeniu

19 sierpnia na swoim instagramowym koncie postanowił przemówić sam zainteresowany. "Czytam o sobie, że skończyła się już moja kariera, muszę dorabiać w Polsce zarabiając horrendalne pieniądze jako prowadzący DDTVN. Gwoli sprostowania: wciąż pracuję jako aktor, a z propozycji współtworzenia ramówki DDTVN przez tydzień, skorzystałem pro publico bono, bo ucieszyła mnie szansa opowiedzenia o tematach, które są mi bliskie" – wyjaśnił aktor.

"Jednym z nich będzie materiał opowiadający o hejcie. Czytając komentarze pod artykułami, które umiejętnie naginają prawdę, by podsycić swoją sensacyjność, dochodzę do wniosku, że wybrałem temat niezwykle aktualny. Zapraszam do oglądania DDTVN już od 2 września, a po tygodniu funkcję tygodniowego naczelnego przejmie kolejna znana Wam osoba" – dodał Adamczyk.

Faktycznie to nie koniec niespodzianek. Udział Adamczyka ma być częścią specjalnego cyklu w "DDTVN".

"Gwiazdy pojawią się nie tylko w studiu. W tym sezonie staną się częścią redakcji programu. Będą nie tylko współprowadzącymi. Wcielą się w role reporterów, kucharzy, kierowników planu, prezenterów pogody. Każdego tygodnia do 'Dzień Dobry TVN' dołączy inna gwiazda. Łącznie będzie to aż 10 osobowości ze świata kultury, sportu, życia publicznego" – cytowały komunikat stacji Wirtualne Media.

Kolejną gwiazdą, która wystąpi w paśmie śniadaniowym, będzie... Adam Małysz. Na instagramowym profilu programu pojawiła się już zapowiedź. Widzimy tam byłego skoczka i prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, który przygotowuje się występu przed kamerą.