Bursztynowy Słowik od niemal 20 lat jest jednym z kluczowych elementów sopockiego Festiwalu . Jego historia jest jednak jeszcze dłuższa. Tę nagrodę stworzył Bogdan Mirowski. Artysta wykonywał ją aż do 2014 roku. Niedługo przed swoją śmiercią zrobił jeszcze dwa ostatnie "słowiki", które trafiły do Agnieszki Chylińskiej i Urszuli.

Dawniej o tym, do kogo powędruje statuetka, decydowało jury. Teraz zlicza się punkty z wiadomości SMS i głosowania na stronie internetowej TVN . Warto wspomnieć, że nie zawsze to "Słowik" był do wygrania w Sopocie... W latach 70. i 80. wręczano Bursztynową Płytę lub statuetkę Grand Prix.

Bursztynowy Słowik 2024 powędrował do...

Top of the Top Sopot Festival 2024 rozpoczął się 19 sierpnia. Drugiego dnia w Operze Leśnej wybrzmiały największe przeboje lat 90. Na scenie zaprezentowały się takie gwiazdy jak: Nosowska, Agnieszka Chylińska, Zalewski, Kasia Kowalska, Ørganek, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, Grubson, Błażej Król i Rubens.

Carol Markovsky Marta Bijan Paula Biskup Oskar Cyms Zalia Arek Kłusowski Teo Tomczuk

Młody artysta na początku aż nie dowierzał, że to właśnie on został zwycięzcą. – Nie wiem, czy będę mógł dzisiaj spać. Jakimś cudem mam tę statuetkę w rękach. Nie wiem, jak to się do końca wydarzyło, ale jest – przyfrunął ten słowik i mam nadzieję, że nie odfrunie już nigdy – przyznał w jednym z wywiadów.