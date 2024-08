Nie chce kontaktować się z rodziną. Mąż odpowiada, o co może chodzić

Izabela zapukała do drzwi swoich znajomych. Ci z kolei wezwali na miejsce policję i zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście kobieta jest cała i zdrowa. Na prokuraturze stwierdziła jednak, że nie chce kontaktować się z rodziną i nie zgadza się, by przekazywać mediom, gdzie obecnie przebywa.

Cały czas nie wiadomo, co działo się z 35-latką między 9 a 20 sierpnia. Dziennikarze Onetu skontaktowali się z mężem kobiety, Tomaszem. Ten, pytany o to, czy niechęć do nawiązywania kontaktu dotyczy rodziny, czy zgromadzenia świadków Jehowy, odpowiedział krótko: – Z pewnością nie chodzi o naszą organizację.

Tomasz wyjaśnił, że od momentu odnalezienia 35-latki dalej nie nawiązał z nią kontaktu. Przyznał, że nie zna znajomych z Bolesławca, do których zgłosiła się Iza i którzy doprowadzili do zakończenia poszukiwań.

Zaginięcie kobiety w sobotę 10 sierpnia zgłosił jej mąż. Akcja poszukiwawcza odbywała się na ogromną skalę – oprócz służb zaangażowali się w nią wolontariusze, ale i świadkowie Jehowy. Kobieta należy bowiem do tej wspólnoty. W trakcie poszukiwań wykorzystano także psy tropiące. Te złapały trop, ale nie podjęły pogoni. Wszystko wskazywało na to, że 35-latka wsiadła do czyjegoś samochodu. Nie było jednak pewne, czy zrobiła to z własnej woli, czy może została porwana.