Izabela odnaleziona. W planach były przeszukania autostrady A4

Zaginięcie kobiety w sobotę 10 sierpnia zgłosił jej mąż. Akcja poszukiwawcza odbywała się na ogromną skalę – oprócz służb zaangażowali się w nią wolontariusze, ale i świadkowie Jehowy. Kobieta należy bowiem do tej wspólnoty. W trakcie poszukiwań wykorzystano także psy tropiące. Te złapały trop, ale nie podjęły pogoni. Wszystko wskazywało na to, że 35-latka wsiadła do czyjegoś samochodu. Nie było jednak pewne, czy zrobiła to z własnej woli, czy może została porwana.