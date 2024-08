Śledczy przekazał nowe informacje ws. Izabeli P.

Jak podkreślił, kobieta może, ale nie musi ujawnić szczegółów swojego oddalenia się od ostatniego miejsca pobytu. – Może w prokuraturze powiedzieć, że jest osobą dorosłą i może robić, co chce. I nie musi się nikomu tłumaczyć – zauważył.

Co ważne, według informatora Wirtualnej Polski w przypadku Izabeli P. wątek wyjazdu za granicę wydaje się prawdopodobny. – Niedaleko Bolesławca jest granica z Niemcami , stosunkowo blisko są Czechy. A tam poszukiwań nie prowadzono, można było się przez ten okres nie martwić o reakcję służb – usłyszał dziennikarz WP.

Cały czas nie wiadomo, co działo się z 35-latką między 9 a 20 sierpnia. Dziennikarze Onetu skontaktowali się z mężem kobiety, Tomaszem. Ten, pytany o to, czy niechęć do nawiązywania kontaktu dotyczy rodziny, czy zgromadzenia świadków Jehowy, odpowiedział krótko: – Z pewnością nie chodzi o naszą organizację.