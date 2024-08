Zatrzymana osoba i zmarły nastolatek pochodzą z województwa mazowieckiego. Według Onetu w miniony wtorek do pensjonatu w Białym Dunajcu przyjechał ojciec razem ze swoimi trzema synami.

Szokujące szczegóły śmierci 14-latka

– Wstępne wyniki oględzin wskazują, że doszło do zabójstwa i w tym kierunku prowadzone są czynności – przekazała z kolei w rozmowie z Radiem ZET Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Mężczyzna może mieć zaburzenie psychiczne, gdyż reporter Onetu był w środę rano świadkiem irracjonalnego zachowania mężczyzny. Gdy siedział w policyjnym radiowozie, śmiał się histerycznie, ubliżał policjantom. Mówił im, że mają "paść do stóp", i pytać, czy "nie wiedzą, kim on jest". Określał siebie "bogiem". Najpewniej zbada go zatem biegły psychiatra.