Tajemniczy obiekt wylądował w lesie w miejscowości Orzechowo pod Olsztynem w województwie warmińsko-mazurskim. Zauważono go wczoraj wieczorem, na początku podejrzewano, że to po prostu balon meteorologiczny (albo UFO). Na miejsce zdarzenia przyjechała policja.

Obiekt z rosyjskimi napisami spadł pod Olsztynem. Nowe informacje z wojska

Co z kapsułą i rosyjskimi napisami?

To prawdopodobnie moduł zawierający jakiś sprzęt badawczy. To nie pierwszy taki obiekt, który wylądował w tym regionie. Ostatnio na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego wielokrotnie wlatywały rosyjskie sprzęty między innymi z obwodu królewieckiego. Za każdym razem zajmują się nimi odpowiednie służby.

Do sprawy odniósł się wtedy także Krzysztof Szulborski, burmistrz Miłakowa. – Gospodarz odnalazł na polu balon, do którego sznurkiem przytwierdzone było jakieś urządzenie. Wzbudziło to jego zaniepokojenie, dlatego powiadomił o tym fakcie Urząd Gminy. My powiadomiliśmy policję – poinformował samorządowiec.