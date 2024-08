Z jego informacji wynika, że "w odstawkę pójdą Beata Szydło , Antoni Macierewicz i Mariusz Kamiński ". Formalnie mogą co prawda zachować stanowiska wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości, ale ich faktyczny wpływ na partię będzie znikomy.

Kaczyński chce rządzić PiS dożywotnio. Te nazwiska mają pójść w odstawkę

Była premier, obecnie europosłanka, zwróciła się z bezpośrednim i dosadnym apelem do swoich oponentów wewnątrz rodzimej partii. "Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, Panowie" – napisała na swoim profilu w X.