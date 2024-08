Prof. Dudek: PiS to rodzaj sekty politycznej, a Kaczyński, to jej guru. Najgorsze jak zrezygnuje

Prawo i Sprawiedliwość nie ma ostatnio najlepszej passy. Nadal nie wiadomo, co z decyzją PKW ws. dotacji. Partia szuka też oszczędności, co potwierdził nawet skarbnik PiS Henryk Kowalczyk. Nasza redakcja zapytała zatem prof. Antoniego Dudka, jak to wszystko wpływa na formację Jarosława Kaczyńskiego i czy być może sam prezes powinien ustąpić ze swojej funkcji, chociaż krążą słuchy, że chce rządzić partią dożywotnio.