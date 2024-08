Zabójstwo 14-latka w Białym Dunajcu

Zatrzymana osoba i zmarły nastolatek pochodzą z województwa mazowieckiego. Według Onetu w miniony wtorek do pensjonatu w Białym Dunajcu przyjechał ojciec razem ze swoimi trzema synami.

W czwartek mężczyzna trafił na przesłuchanie. "22 sierpnia br. tatrzańscy policjanci doprowadzili 45-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojego 14-letniego syna do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem" – podała lokalna policja.

– Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem. Usłyszał zarzut zabójstwa – art. 148, par. 1. Nie ustosunkował się do postawionego mu zarzutu – poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn, co cytuje Radio Zet. Jest też wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego, trzymiesięcznego aresztowania. Za zabójstwo grozi mu dożywocie.