Harris przyjęła nominację Demokratów. Przemówienie skupiła na jednej rzeczy. Fot. J. Scott Applewhite/Associated Press/East News

W przemówieniu na konwencji w Chicago wiceprezydentka Kamala Harris przekonywała, że kraj nie jest tak podzielony, jak twierdzi jej przeciwnik. Jak stwierdziła, Amerykanie "mają o wiele więcej wspólnego niż to, co nas dzieli" i że "nikt z nas nie musi ponieść porażki, aby wszyscy odnieśli sukces".

Harris nakreśliła cele polityczne na konwencji w Chicago

Jej zdaniem były prezydent Donald Trump i J.D Vance "oczerniają Amerykę" i "mówią o tym, jak straszne jest wszystko" podczas ich kampanii. – Cóż, moja matka dała mi jeszcze jedną lekcję. Nigdy nie pozwól nikomu powiedzieć, kim jesteś, pokaż im, kim jesteś – zadeklarowała Harris.

I dodała: – Ameryko, pokażmy sobie nawzajem i światu, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy: za wolnością, szansą, współczuciem, godnością, sprawiedliwością i nieskończonymi możliwościami.

Harris jest przekonana, że "Ameryka nie może naprawdę prosperować, dopóki Amerykanie nie będą w pełni zdolni do podejmowania własnych decyzji dotyczących własnego życia" – zwłaszcza w sprawach domowych.

Prawa kobiet i polityka zagraniczna w przemówieniu Harris

– Ale dziś w Ameryce zbyt wiele kobiet nie jest w stanie podejmować takich decyzji. I powiedzmy sobie jasno, jak się tu znaleźliśmy. Donald Trump własnoręcznie wybrał członków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, aby odebrać wolność reprodukcyjną. A teraz się tym chwali – przypomniała, nawiązując do ograniczenia prawa kobiet przez unieważnienie wyroku Roe vs. Wade. Amerykanki straciły tak gwarantowane konstytucją prawo do przerwania ciąży.

Nie mogło też zabraknąć ważnych dla mieszkańców USA kwestii gospodarczych. – Jako prezydentka będę rozwijała naszą gospodarkę. Obniżę koszty codziennych potrzeb, takich jak opieka zdrowotna, mieszkanie i artykuły spożywcze – przekonywała Harris.

Choć polityczka nie tak często mówi o polityce zagranicznej, to tym razem było sporo wątków dotyczących tej materii, w tym tych bezpośrednio związanych z naszym regionem.

– Trump groził opuszczeniem NATO. Zachęcał Putina do inwazji na naszych sojuszników. Pięć dni przed atakiem Rosji na Ukrainę spotkałem się z prezydentem Zełenskim, aby ostrzec go o planie Rosji – padło ze sceny w Chicago. Harris podkreśliła, że pomogła również zmobilizować ponad 50 krajów do obrony przed agresją Putina, a jako prezydentka będzie mocno wspierać Ukrainę i sojuszników z NATO".

Polityczka odniosła się też do kryzysu na Bliskim Wschodzie. – Zawsze będę bronić prawa Izraela do samoobrony. I zawsze będę dbać o to, aby Izrael miał możliwość samoobrony, aby naród Izraela nigdy więcej nie musi stawić czoła horrorowi, jaki organizacja terrorystyczna (Hamas-red.) wywołała 7 października – zadeklarowała, odnosząc się do tego do wydarzeń z jesieni 2023 roku.