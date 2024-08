Harris z coraz lepszym poparciem w sondażach

Co ważne, Harris wygrywa też w tzw. swing states. Michigan, Wisconsin i Pensylwania – w tych trzech amerykańskich stanach 50 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosuje na Kamalę Harris. Kandydat republikanów, Donald Trump, uzyskał 46 proc. wskazań. Tak wynika z opublikowanego niedawno najnowszego sondażu ośrodka Siena Polls dla "The New York Times".