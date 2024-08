Choć wszyscy byli zgodni, że Joe Biden nie jest w stanie skutecznie zawalczyć o reelekcję, to jeszcze kilka tygodni temu nikt nie dawał jej szans w starciu z Donaldem Trumpem. Teraz jednak okazuje się, że Kamala Harris nie tylko zepchnęła rywala do defensywy, ale również prowadzi w kolejnych sondażach.

Wybory w USA. Kamala Harris deklasuje Donalda Trumpa w kolejnych sondażach

W przypadku Pensylwanii Harris wyprzedziła Trumpa stosunkiem poparcia 46,6 do 44,7 proc. W Wisconsin poparcie między dwoma kandydatami rozłożyło się następująco: – 47,3 do 44,1 proc.

Wiceprezydentka USA wyszła na prowadzenie również w Michigan. Tam zdobyła przewagę nad swoim rywalem w postacie 46 proc. do 43,1 proc.

Kolejny stan, w którym Harris ma szansę wygrać z Trumpem to Arizona. Tam 45,2 proc. wyborców chce poprzeć kandydatkę Demokratów, a 44 proc. chce wesprzeć przedstawiciela Partii Republikańskiej.

Z kolei Donald Trump cały czas utrzymuje przewagę w dwóch wahających się stanach. To Georgia i Karolina Północna. W Georgii były prezydent prowadzi stosunkiem 46,3 do 45,4 proc., a w Karolinie Północnej prowadzi stosunkiem 46,3 do 45,5 proc.