Bo ludzie, nazywający się "dziennikarzami" (a faktycznie symetryści), których obowiązkiem jest mówienie Polakom prawdy, od lat opowiadają opinii publicznej bajki, mające tylko jeden cel: nie dopuścić, by PiS poniósł odpowiedzialność za to, co zrobił i maksymalnie ułatwić mu powrót do władzy.