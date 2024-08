Pawełczyk-Woicka ostro odpowiedziała Giertychowi

Szefowa neo-KRS dopytała tylko, czy to jest "żart". "Kiepski. Bo jeśli to nie żart... to co? Groźba? Wobec 3000 urzędników? Ma Pan miliony, ktoś, kto ma miliony, wielu ludzi może skrzywdzić... Teraz cieszę się, że tą radosną twórczość sądową poznają ludzie spoza mojej bańki medialnej. Dziękuję... Kochani, tak będą wyglądać sądy, gdy Pan mecenas wprowadzi już tam swoją neopraworządność? Jak myślicie? Będzie jeszcze gorzej?" – zastanawiała się w odpowiedzi.