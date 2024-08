Roman Giertych wydał obszerny komunikat na platformie "X", w którym otwarcie wezwał do odebrania koncesji mediom prowadzonym przez Tadeusza Rydzyka . Wpis rozpoczął od przypomnienia, co zawiera w sobie Konkordat zawarty między Polską a Stolicą Apostolską .

Giertych uderzył w Tadeusza Rydzyka. "Czas na porządne śledztwa prokuratorskie"

"Państwo i Kościół Katolicki zobowiązały się do wzajemnego przestrzegania zasady niezależności i autonomiczności. To zobowiązanie obydwu stron, a nie tylko Państwa. W odniesieniu do Kościoła Katolickiego to zobowiązanie oznacza przede wszystkim, że Kościół nie będzie wtrącał się w procesy o charakterze politycznym w naszym kraju" – zaczął.