Elements Hotel & SPA to pięciogwiazdkowy hotel położony w Świeradowie-Zdroju przy samej granicy polsko-czeskiej w woj. dolnośląskim. W ofercie ma szereg zabiegów, sauny, baseny i luksusowe wnętrza. Jest też wysoko oceniany. W Google ma ocenę 4,5/5 po komentarzach blisko 4 tys. użytkowników.

Dolnośląski hotel podbił swoją reklamą media i serca internautów

"Jedyna reklama, którą obejrzałam do końca", "Proszę o podwyżkę i awans dla tej Pani! Absolutnie doskonała reklama!!!!", "Wiele podobnych reklam widziałem, ale ta wyjątkowo przyciąga obojętnością. Idę w to" – brzmi tylko z kilka komentarzy internautów.

Na czym polega jednak fenomen tej reklamy? Na największej możliwej prostocie, która jest zabawna. Podczas nagrania przedstawicielka obiektu pokazuje kolejne miejsca hotelu i obojętnym tonem tłumaczy, co się tam robi. Wskazując basen, mówi "tu się pływa", przy barze wspomina, że to coś "dla dorosłych", pokazując łóżko, wyjaśnia, że tam się śpi, przy saunie wspomina, że "tu ciepło", a przy wannie do kąpieli lodowej "tu zimno".